Desierta la oferta para el alquiler de un bajo de Ruasa

La sociedad pública municipal Rehabilitaciones Urbanas Avilés, S. A.U. (Ruasa), sacó a subasta pública para el alquiler con opción de compra de un local en la calle Marcos del Torniello, número 32, en el edificio que alberga las oficinas de Servicios Sociales de Sabugo. Sin embargo, no ha tenido éxito. No se presentó ni una sola oferta, por lo que no fue necesario realizar ningún acto público de apertura de solicitudes, según la propia entidad.