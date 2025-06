Del "hospitalín" de Avilés al centro de referencia: "El prestigio del San Agustín es indudable"

María Jesús Rossell llegó a Avilés en 1956 con apenas un año de edad tras el traslado de su padre, Antonio Rossell, conocido en la villa como "el practicante de sanidad". Fiel defensora de que "uno no es de donde nace, sino de donde pace", señala también que "nacer aquí deja impronta". Rossell, criada en una familia de sanitarios, ejerció como enfermera durante cerca de cuatro décadas en un hospital San Agustín que ella misma, junto a otras compañeras, inauguró en 1976. Actualmente, y tras casi cinco años jubilada, preside la Asociación de Jubilados del Área Sanitaria III, entidad fundada en 2023 y que ya cuenta con más de 170 integrantes. A ello, le suma su participación en la universidad de mayores, el cuidado de sus cuatro nietos para echar una mano a sus hijos –mientras se escriben estas líneas, los acompaña a sus clases de natación– y a una de sus grandes aficiones: disfrutar del "paraíso" que es para ella Fuerteventura.

"Avilés era una ciudad oscura, con un ambiente un poco tétrico al que se sumaba lo que soltaba Ensidesa. Recuerdo a mi madre limpiando las ventanas cada mañana. No teníamos el ambiente que se respira ahora, pero sí puedo decir que la gente era feliz", comenta la sanitaria jubilada, que creció frente a lo que hoy es el puente de "La Grapa", en plena plaza de Santiago López, y donde antes estaba ubicado la antigua pescadería. En esos jardines, Rossell explica que pasaban el día tanto ella como su "pandilla de amigos". "Allí jugábamos y lo pasábamos genial", abunda la sanitaria, quien recuerda un espacio copado entonces por "personas emblemáticas" como Don Emilio "el médico", el popular Bar Serrico o Gráficas Calvo, entre otros. "Era una zona con mucho comercio y mucha vida", detalla sobre la ciudad que se encuentra a su espalda.

Sobre aquellos años, Rossell recuerda que su casa era "el ambulatorio de referencia en la zona", puesto que su padre, conocido por prácticamente toda la villa, "era un grandísimo profesional que atendía a todo el mundo, en cualquier sitio y momento fuera de su horario laboral". De ese ejemplo, surgió la pasión de Rossell por el mundo sanitario, el cual se ha extendido en su familia, puesto que, además de a ella, la enfermería caló en sus hermanas y su hija, mientras que su hijo optó por formarse como celador y técnico de rayos. "Para nosotros la sanidad es algo muy importante. Mi padre fue un ejemplo profesional y personal. Es algo que se vive", relata Rossell, quien confiesa no entender que la tradición familiar no haya tenido aún impacto en sus nietos: "Les he preguntado qué quieren ser de mayores, pero me dicen que no quieren hacer enfermería. Yo no lo entiendo", bromea.

Desde uno de los extremos del puente de "La Grapa", Rossell mira su antigua vivienda, en uno de los fondos de la antigua pescadería. Hoy, el espacio ha dejado atrás los jardines. "Al principio, cuando se iba a hacer el puente y partir el edificio a la mitad, no me gustaba mucho. Sin embargo, una vez vi cómo quedó, me parece que ha quedado una zona fantástica", comenta Rossell, que considera que Avilés "ha mejorado muchísimo" y que "la prueba de ello es que en cualquier época del año tenemos multitud de turistas por la ciudad". Preguntada por los cambios más trascendentales que se han producido a lo largo de estas décadas en la villa, señaló que el más importante para ella ha sido "la peatonalización del centro de Avilés". "Es una medida importantísima para cualquier ciudad, más aún en este caso. Avilés cuenta, para mí, con el mejor casco histórico de Asturias y debemos preservarlo", explica Rossell, quien añade que "no podemos pretender ir en coche hasta la puerta de donde vayamos. La peatonalización es buena para el comercio, pero sobre todo para la ciudadanía porque da tranquilidad y facilita la vida a las personas con movilidad reducida".

Si en Avilés hay un lugar especial para Rossell, ese no puede ser otro que el Hospital Universitario San Agustín, donde pasó décadas trabajando y con el que actualmente colabora, desde la Asociación de Jubilados del Área Sanitaria III, en los preparativos del 50.º aniversario que se celebrará el próximo 2026. "Yo llegué en 1975 y al año siguiente se inauguró el hospital. Éramos un hospitalín pequeño y todos los que estábamos allí éramos muy jóvenes, la mayoría hijos de muchos médicos, enfermeros y sanitarios de Avilés", rememoró Rossell, al tiempo que recordó las dudas de muchos pacientes al ver savia nueva a los mandos. "Muchos dudaban de nuestra capacidad. Éramos jóvenes e hijos de conocidos y no sabían cómo lo haríamos", explicó la sanitaria, quien destacó la "gran inversión" que se llevó a cabo en el centro médico de la comarca. "Fue muy importante la obra de 2005, que se centró en el área de consultas, los quirófanos y urgencias. Ahora se plantea un plan director porque es necesaria una ampliación aún mayor para atender una demanda cada vez mayor", analizó Rossell, para quien los "cambios más importantes" tuvieron que ver con la "gran cantidad" de aparataje, ampliación de consultas y nuevos planes de prevención. "Fue una labor espectacular", enfatizó, a lo que añadió: "Este hospital es de mucho prestigio y cuenta con grandes profesionales al frente de los servicios".

De cara al futuro, Rossell tiene varias opiniones claras. Por un lado, el tan reclamado soterramiento de las vías del tren. "No sé cuándo, pero saldrá adelante. Estoy convencida. Es una obra faraónica, de mucho dinero, pero se hará", comentó.

Por otro lado, Rossell se refirió a fechas pasadas pero cercanas. Concretamente, al reciente ascenso del Real Avilés a 1.ª RFEF. Este hecho, explicó, le provocó gran emoción ya que "fue una experiencia que se disfrutó mucho, especialmente entre los más jóvenes. Me parece maravilloso ver el ambiente festivo que generó, ver que la gente joven estaba contenta y que se ha revitalizado el sentimiento de pertenencia", concluyó la sanitaria.