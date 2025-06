Bachilleres de excelencia académica y deportiva

Jóvenes aunque sobradamente preparados, también conocido como "JASP". Este término, que se popularizó en los noventa tras una campaña publicitaria de la marca de automóviles Renault, podría servir perfectamente para definir la corta vida de Marco Suárez, Ana Fernández y Lara Iglesias, tres estudiantes "modelo" de Avilés que esta pasada semana fueron reconocidos por el Rotary Club Avilés en sus premios "Protagonistas del mañana". Poseedores de un expediente académico "brillante", los tres avilesinos comentaban este sábado sus galardones: el Premio Protagonista del Futuro para Suárez, y los accésits para Fernández e Iglesias.

Marco Suárez. / .

"Siempre es un placer recibir estos premios, pero este es más especial porque reconoce el esfuerzo a lo largo de tiempo", declaró Suárez, del colegio San Fernando, que ha compaginado sus estudios de Bachillerato –ya finalizados– con su vinculación en el juvenil del Sporting de Gijón, donde confía tener una oportunidad en el filial o en el primer equipo en un futuro cercano. "Mi padre siempre me dijo que vale más el que quiere que el que puede, y yo quiero ser profesional en el fútbol, pero también en el apartado académico", abundó Suárez, quien tras superar la prueba de acceso a la Universidad, ya mira hacia su próximo reto: matricularse en Ingeniería Civil. "Me llama mucho la atención y creo que es una carrera que puede gustarme mucho", comentó Suárez. Este nuevo camino académico irá de la mano de su faceta futbolística. Consciente de la complicación que supone compaginar estudios con trabajo, Suárez explica que tanto él como su representante se reunirán con el club gijonés para analizar el futuro de sus estudios. "Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir, pero tengo plena confianza en que me ayudarán en mi faceta académica", señaló el canterano sportinguista, club al que está vinculado desde los catorce años y en el que espera desarrollar su futura carrera profesional.

Por su parte, tanto Lara Iglesias como Ana Fernández –ambas con el bachillerato recientemente superado, igual que la prueba de acceso a la Universidad– recibieron un accésit del Rotary Club Avilés. En el caso de Iglesias, del Paula Frassinetti, confesó sentirse "muy agradecida" y sorprendida por el galardón, ya que "no me lo esperaba para nada". Como el resto de premiados, fue propuesta por el centro, motivo por el que no dudó mostrar su agradecimiento y reconocer el "gran nivel" que hay entre muchos de sus compañeros.

Con la Ebau ya aprobada, Iglesias tiene claro su objetivo: matricularse en Biotecnología. "Siempre quise estudiar algo de salud, pero Medicina no me llamaba. En cambio, desarrollar fármacos y medicamentos es un mundo que me atrae mucho", confesó la premiada, quien destacó su interés por el mundo de la música desde el Catecismo, motivo por el cual, desde entonces, ha colaborado con el coro de la iglesia parroquial de Salinas.

Por su parte, Fernández, del instituto N.º 5, no quiso alardear del premio y destacó que "tengo compañeros muy activos y con grandes notas que también habrían sido merecedores". Aun asimilando el galardón, también se enfoca a la salud, en este caso a la carrera de Medicina, campo que siempre quiso abordar. Pese a ello, sigue muy vinculada al arte, concretamente a la danza –ballet, contemporáneo, urbano y flamenco–, que mantiene como afición y, ante todo, como "pasatiempo para desconectar de los estudios", los cuales le hicieron merecedora del premio.