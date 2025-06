Indignación en Laviana por el estado de la carretera a Luanco

"Nadie mira para nosotros, hubo semanas en el que la maleza medía más de un metro por cada lado de la carretera", clama Agustín García, presidente de la asociación Enlaze, que aglutina a los núcleos de Endasa, Laviana y Zeluán. Sus quejas tienen un porqué. Los vecinos de la zona se sienten abandonados por la administración, ya que hacen caso omiso a sus quejas sobre el estado de las carreteras, donde este fin de semana hubo ya un grave accidente. "El panorama está muy complicado, en muchas zonas casi no pasan ni dos coches", explica el gozoniego, quien alerta de la situación.

"Nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Fomento, porque esto ya es inadmisible. Son carreteras estrechas y si le sumas toda la maleza que hay alrededor...", apunta García, que reconoce que, tras estas quejas, se procedió a desbrozar los márgenes de la vía, aunque esa fue una medida que no acaba de satisfacer a los vecinos. "Segaron la semana pasada, pero no recogen lo que siegan, por lo que todo queda tirado en las cunetas y en las alcantarillas. Hay sitios donde desbrozan y que, si pasas en quince días, va a estar igual. Al no quitar los restos, hace que la zona se abone y crezca con más rapidez", señala el gozoniego, que exige que se haga una intervención en condiciones, para que la cosa no vaya a mayores. "Si hiciesen bien la intervención la siega duraría al menos un año, pero así no aguanta nada", lamenta.

Cabe recordar que este episodio no es nuevo y que el año pasado sufrieron una situación similar. En aquella ocasión, al celebrarse el Campeonato de España de Ciclismo junior, infantil y cadete, la intervención fue inmediata. Este viernes se produjo un accidente en esta zona. Una vecina de Luanco tuvo que ser rescatada de su vehículo al salirse de la vía, lo que provocó que volcase y que tuviesen que intervenir las autoridades para ayudarla a salir del coche, un Peugeot 2008. Por suerte, todo quedó en un susto, aunque la accidentada tuvo que acudir al hospital de San Agustín para chequear que no había sufrido ninguna lesión de gravedad.