La Alcaldesa de Avilés recibe a los cuatro jóvenes héroes que alertaron a los vecinos de un edificio en llamas: "Sois referentes de cómo actuar ante imprevistos"

Volver de fiesta con amigos y acabar la noche rescatando a vecinos de un edificio en llamas. Esa fue la experiencia que vivieron Guillermo Fernández, Javier Vega, Jandro Riesgo y Emilio Rodríguez hace apenas una semana. Los cuatro jóvenes veinteañeros y vecinos de Avilés regresaban de disfrutar de las fiestas de Villalegre cuando, en su camino a pie por la avenida Santa Apolonia, vieron llamas en un bloque de un edificio y, sin pensarlo, decidieron alertar a los servicios de Emergencias así como a los vecinos de la comunidad para que abandonasen sus viviendas. Con motivo de ese acto heroico, el grupo de jóvenes amigos fue recibido este martes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés por la alcaldesa, Mariví Monteserín, el vicealcalde, Agustín Medina, así como representantes de todos los grupos municipales.

"Debemos visibilizar a la juventud, de la que a veces solo se habla cuando se trata de algo malo, pero que también aparece cuando es necesario", declaró la regidora municipal tras dar la bienvenida a los jóvenes héroes locales, quienes mostraron ligeros nervios ante la atención recibida y agradecieron el gesto del Consistorio.

"Recibir un reconocimiento en el Ayuntamiento es lo último que nos podríamos haber esperado", comentó Javier Vega, que destacó que prestar ayuda a los vecinos del bloque incendiado "fue lo mejor que pudimos hacer". "Los vecinos estaban muy agradecidos", abundó Vega, para el que recibir el reconocimiento municipal "es algo que nos gusta": "Somos chavales de Avilés de toda la vida. Simplemente, vimos la situación e hicimos lo mejor que pudimos", comentó el joven.

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Junto a él, su amigo Guillermo Fernández agradeció al Ayuntamiento el acto de reconocimiento, mientras que Emilio Rodríguez confesó que a ninguno les ha cambiado la vida durante estos días: "mi círculo cercano lo sabe, pero no me va parando nadie por la calle", bromeó el joven, que explicó que en el momento se preocuparon al no ver servicios de emergencias y de inmediato llamaron al 112 y comenzaron a alertar a los vecinos. Por su parte, Alejandro Riesgo, explicó que, tras dar la alerta, permanecieron un rato para ver cómo se resolvía, pero que "no teníamos mucho que aportar por lo que nos fuimos a casa, que ya era hora". Además, Riesgo es hijo de la portavoz del grupo municipal popular, Esther Llamazares: "la llamé de camino a casa. Como toda madre estaba asustada, pero nos dijo que actuamos muy bien", abundó el joven.

Referentes y ejemplo de ciudad comprometida con sus vecinos

"Estamos muy agradecidos. Sois referentes de cómo hacer las cosas ante imprevistos", señaló la Alcaldesa, quien entregó a los cuatro héroes avilesinos mochilas y unas invitaciones para el musical de "Tarzán", en el mes de octubre en el Teatro Palacio Valdés.

Por su parte, Agustín Medina hizo referencia al compromiso que mostraron los jóvenes al socorrer a los vecinos en apuros: "Todo pasa por preocuparse por los demás. En este mundo de violencia hay que poner en valor lo que habéis hecho porque es el modelo de ciudad que queremos, cuidarse entre todos".