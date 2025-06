Avilés llama a no "no ser egoísta" y acudir a donar sangre

"Siempre que puedo intento acercarme, al final nunca se sabe cuándo te va a hacer falta a ti misma", señala María Escandón, una de las muchas participantes en el maratón de donaciones de sangre que durante estos días se celebró en El Parque, en pleno centro de Avilés. El ritmo de participantes durante los días que ha durado la campaña, que arrancó el pasado día 9 en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, ha sido bueno, por lo que los profesionales son optimistas con la cantidad de sangre recogida durante esta campaña.

Para José García, otro de los donantes, participar es "utilizar un pequeño rato de tu propia vida para que se puedan salvar la de los demás". "Cinco minutos no son nada y, con un gesto tan simple como venir a donar, puedes ayudar a mucha gente. Es algo que tendría que hacer todo el mundo", proclamó el avilesino, quien aseguró participar "siempre que puede en este tipo de iniciativas".

Otra de las habituales en estas campañas es Lourdes Gómez, que sacó diez minutos en su trabajo para poder participar. "Igual que otros salen a tomar el café o a fumar, yo he querido acercarme a autobús. Estos días no pude venir porque estaba fuera de vacaciones, pero tenía claro que iba a acabar ayudando", apuntó la avilesina, que asegura haber hecho campaña entre sus compañeros "para que todos contribuyamos a ayudar a los demás". "No hay que ser egoístas, nunca se sabe cuando puede ocurrir un accidente que haga que seas tú el que la necesite", concluyó.