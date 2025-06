Daniel de La Mano, dermatólogo: "La fotoprotección integral es jugar con todos los factores"

El doctor en dermatología Daniel de la Mano, imparte este martes una charla en el hotel Palacio de Avilés (19.30 horas) bajo el título "El yin y el yang de la fotoprotección". Antes del acto, organizado por la Asociación Económica de Amigos del País, de Avilés y Comarca, el especialista charla con LA NUEVA ESPAÑA y detalla los cuidados necesarios para proteger la piel durante el verano que se aproxima.

Yin y yang de la piel, ¿qué quiere decir?

Los dermatólogos siempre decimos que hay que protegerse del sol, pero se debe explicar que la exposición solar tiene beneficios. Más que evitar la exposición, hay que hacerlo de forma responsable, adecuada a cada persona. Algunas necesitarán pequeñas exposiciones, pero no un no rotundo.

¿Qué beneficios aporta el sol?

Muchos estudios evidencian que tiene beneficios si se hace de forma adecuada a cada paciente para evitar riesgos. Hay que entender que da beneficios para los huesos, el estado de ánimo y para algunos tratamientos. Mucha gente piensa que siempre hablamos de no tomar el sol porque es malo, pero depende de cada persona. Lo que debemos buscar es el equilibrio. La idea es tomar un poco el sol. Es muy positivo para la salud mental. Se sabe que disminuye la tensión arterial y que mejora la salud cardiovascular. Está demostrado que quienes toman el sol viven más tiempo. Cuando se cuenta parece que no somos dermatólogos, pero es así. Quien se expone vive más, aunque no está claro si es causa o consecuencia, pero los estudios lo demuestran.

¿Por qué la vitamina D es tan importante para nosotros?

Tiene efectos positivos para una menor incidencia de tumores o enfermedades autoinmunes, además de reducir fracturas. Hay estudios que dicen que la D aumenta la supervivencia. Esto es algo que no está claro porque se está suplementado a la gente con esta vitamina, pero los resultados tampoco están siendo claros. Quizá el sol mejore por algún mecanismo desconocido que tenga efecto metabólico o endocrino que mejore nuestra situación. Pero también lo contrario. El sol está detrás del 90 por ciento de cánceres cutáneos, que mayoritariamente no son mortales, pero hay que tratarlos.

¿Es útil como tratamiento?

Permitir una exposición moderada a pacientes sin riesgo podría ser algo adecuado. Nosotros tenemos pacientes con tumores por la gran exposición y se debe tener exposición cero. Pero también tratamos la psoriasis o la dermatitis con el sol e incluso el vitiligo con rayos uva. Es importante esa vertiente de ‘sí, pero’ y ‘no, pero’ porque son muchos factores que dependen de cada paciente.

¿Cuál es la mejor prevención?

Debemos cumplir las normas y tener cuidado. La mejor medida no es la crema solar, sino ropa, gorra, gafas y sombra. La mejor protección solar física es mejor que el filtro solar, que también es motivo de controversia.

¿El protector tiene algún riesgo?

En algunos casos se habla de que ciertos tipos provocan alopecia. También las organizaciones ecologistas señalaron los perjuicios para el medioambiente. Si haces la balanza es más beneficio que riesgo, pero hay que ser consciente de que hay que usar ropa correcta y salir cuando menos sol hay, además de seguir una buena dieta. Fotoprotección integral es jugar con todos los factores.