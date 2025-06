El Avilés busca nuevo hogar para sus entrenamientos

El ascenso del Avilés a Primera Federación hace que el club tenga que afrontar una nueva realidad. La normativa de Primera Federación exige que todos los céspedes donde se juegue sean naturales, y, para estar adaptados a esa circunstancia, los blanquiazules buscan una superficie así en la ciudad para poder entrenar. Sobre la mesa hay dos opciones, utilizar Tabiella, campo del Navarro, o el Yago Lamela, en manos del Ayuntamiento. La decisión, eso sí, aún no está tomada.

Aunque la Tabiella es propiedad del Ayuntamiento de Avilés, el uso del campo se ha cedido al Navarro, equipo que milita en Primera Asturiana. Las relaciones entre el club, presidido por Juan Carlos García, y el Avilés son buenas, lo que favorece que la negociación llegue a buen puerto. Los blanquiazules quieren acercarse a las instalaciones de Valliniello, para comprobar el estado de las mismas en primera persona. De utilizar este campo, el mantenimiento del césped correría a cargo del Avilés. Otra de las opciones que se barajan es el Yago Lamela. A favor de esta instalación está su ubicación, pegado al Suárez Puerta, pero para poder usarlo habría que tener en cuenta dos impedimentos. El primero es que no pueden coincidir los futbolistas con los atletas que usen la pista exterior, para que no haya incidentes. Además, la pista de atletismo no puede ser pisada por botas de tacos, porque podría dañar el tartán.

Lo que está prácticamente descartado es utilizar el Muro de Zaro, ya que son varios los equipos los que utilizan el estadio ubicado en Llaranes. En los próximos días continuarán los contactos entre Ayuntamiento y club. La idea es que el asunto esté resuelto para el inicio de la pretemporada blanquiazul, que arrancará a mediados de julio.