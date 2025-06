Lluvia de elogios para los "Protagonistas del mañana" de Avilés: "El futuro será mejor si está en manos de gente como vosotros"

Un ejemplo para toda la juventud de Avilés y, por extensión, de toda Asturias. Marco Suárez, Lara Iglesias y Ana Fernández recibieron ayer los premios “Protagonistas del mañana 2025”, entregado por el club de Rotarios de Avilés, en un acto en el que tanto sus profesores como Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, se deshicieron en elogios hacia los tres estudiantes. “Os llevaría para casa para sentirme viva y motivada”, bromeó la regidora.

“Dicen que los jóvenes dan problemas, pero no es cierto. Esta es la juventud mejor preparada de la historia y la mejor formada en valores”, destacó Monteserín, que confesó emocionarse mucho tras escuchar los discursos de los tres jóvenes premiados. “Algo se ha hecho muy bien, tanto por parte de las familias como por el profesorado, para tener tres jóvenes tan extraordinarios”, señaló la alcaldesa, que aseguró que tener una juventud así “es muy importante" para Avilés como ciudad.

Marco Suárez, el ganador de este premio, combina su faceta como estudiante con la de futbolista del Sporting de Gijón. “Desde pequeño destacaba en los dos mundos y los ha compaginado a la perfección. Tiene claro que la formación académica es muy importante. Además, ha ido por el camino difícil. No solo ha sacado el bachiller nacional, sino que ha hecho un programa especial para sacar el internacional”, detalló Carmen Bueno, directora del San Fernando. “Las ramas deportivas y educativas son perfectamente complementarias”, aseguró el canterano rojiblanco, que cree que este galardón “potencia mi propia reflexión”. “Ahora estoy motivado con mi nueva etapa en la universidad y la combinación con la vida deportiva. El colegio siempre será mi segundo hogar”, concluyó.

Juan Muñiz, director del Paula Frasinetti, fue el encargado de glosar a Lara Iglesias. El avilesino no solo puso en valor en expediente académico de su alumna, “sino que también es una excelente compañera”. “Le encanta trabajar y estudiar. Además, le tira mucho la música. Tiene un aura especial y, sobre todo, un gran fondo. Estamos muy orgullosos de ti”, afirmó. “Desde pequeña he querido ayudar a la gente. De primeras me tiraban más las letras, pero ahora me he enfocado al ámbito sanitario, aunque no descartó lanzarme a la educación”, señaló Iglesias, que desea “vivir el futuro aportando todas mis ganas y nunca rindiéndome”.

“Es una persona profundamente educada, generosa y participativa, el tipo de alumna que cualquier docente querría tener”, aseguró sobre Ana Fernández María Luzdivina Llana, jefa de estudios del instituto número 5. “Sus resultados académicos son sobresaliente, pero si valía va más allá de eso. Detrás de cada logro suyo hay horas de esfuerzo y de constancia. El futuro será mejor si está en manos de gente como ella”, apuntó la profesora. Fernández, por su parte, destacó que el galardón del club de Rotarios tiene “un valor inmenso”. “Estoy muy agradecido. Ha sido un año intenso, donde he aprendido que rendirse no es una opción y que los sueños se consiguen paso a paso”, afirmó.