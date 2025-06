Manuel Hurtado Marjalizo, ingeniero de Saint-Gobain y escritor: "La I Guerra Mundial es una época de pasiones y desgarros que cambió para siempre el mundo"

Manuel Hurtado Marjalizo compatibiliza su desempeño profesional como directivo de Saint-Gobain con su pasión por la literatura. Presenta hoy, a las 19.30 horas, en el Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, su nueva novela "El último secreto de Matías Zimmermann", una novela de dobles identidades y giros inesperados que, a un ritmo trepidante, lleva al lector de Madrid a París, Berlín o Málaga y de la Primera Guerra Mundial en Europa a la España de los años cincuenta. Se estrenó en la ficción en 2010 con "La hora del Lobo Gris", novela que fue finalista en el Premio Fernando Lara.

¿Qué le movió a abordar la época de la I Guerra mundial? ¿Qué tenía de especial esa época?

La primera Guerra Mundial es una época muy novelesca, una época de pasiones y desgarros que cambió para siempre el mundo. Poner una de las dos tramas de mi novela en esta época me pareció que podía interesar a los lectores y hacerles pasar buenos momentos de lectura.

¿Cree que la venganza es el consuelo de los perdedores, como dice el protagonista?

El protagonista, o mejor dicho uno de los dos protagonistas, porque la novela narra dos historias de forma alterna, es un tipo egoísta que solo piensa en sí mismo. Para él, la venganza es el recurso tras haber perdido alguna batalla y, por lo tanto, el resultado de un fracaso.

¿Qué le han aportado para escribir este libro los otros anteriores, de temáticas totalmente diferentes?

Me han aportado experiencia. El oficio de escritor, como cualquier otro, necesita de práctica y usanza, las cosas se ven de otra manera a medida que se van completando relatos. Y, permítame la broma, se supone que el tiempo nos hace mejorar como a los grandes vinos.

Su debut literario, con el premio Fernando Lara, ¿le dejó regusto por el reconocimiento? ¿Qué importancia le da a los premios?

Quedar segundo en un premio tan importante como el Fernando Lara, entre más de doscientos candidatos, supuso para mí un baño de confianza y un revulsivo para seguir escribiendo. Creo que los premios literarios, que los hay grandes y pequeños, ayudan a fomentar la lectura y a crear nuevos lectores y, al escritor, le da reconocimiento y moral.

¿Continúa compaginando su afición literaria con la dirección empresarial?

Sí, mi ocupación principal, de largo, sigue siendo mi trabajo, un trabajo que me ocupa la mayor parte de mi tiempo. Pero cuando uno tiene aficiones, siempre encuentra el momento de sumergirse en ellas. Ese es mi caso con la escritura y la lectura.

¿Hemos aprendido de los errores de la Historia?

Definitivamente no. A veces pensamos que tanto las cosas que están ocurriendo como la deriva de los acontecimientos son nuevos y nada más lejos de la realidad. El hombre es, sin duda, el animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Si todos conociéramos mejor la Historia, las cosas serían distintas.

Las intrigas, como en otras obras anteriores son la esencia de su relato. ¿En qué género se siente más cómodo?

Creo que el lector debe divertirse mientras lee. El escritor debe despertar esas ganas de seguir leyendo, lo que yo llamo "hambre de lectura" y, para eso, nada mejor que el thriller. La intriga es el "gusanillo" que hace despertar la curiosidad y la curiosidad es la que te anima a avanzar por territorios que, sin ella, no recorrerías.

La literatura ¿es para usted evasión o vocación tardía?

Las dos cosas. Como he dicho antes es mi afición, bueno una de ellas porque, para bien o para mal tengo muchas y no demasiado tiempo para disfrutarlas, pero la escritura me sumerge en un estado de paz y felicidad que busco en cada momento de asueto. Y también es una vocación tardía porque escribí y publiqué mi primera novela con 48 años.

¿Qué importancia le da a espacios como Amazon para difundir la literatura?

Si te refieres al libro electrónico, debo decir que yo no lo uso, aunque entiendo que para muchos lectores es más cómodo. A mí me gusta el papel. Y lo que es sorprendente es que este formato, que en algún momento se pensó que iba a desaparecer, sigue teniendo mucho peso y yo diría que cada vez más. En cuanto a las plataformas digitales de venta, cuyo líder es también Amazon, pienso que seguirán siendo cada día más importantes. Aunque espero que las librerías de barrio consigan mantenerse y sigan teniendo su público fiel.

En su novela dice que uno puede alejarse de todo excepto de sus recuerdos, ¿es así?

En realidad, creo que sí. La frase original de Jean Paul dice que el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados, lo que quiere decir que nadie nos puede arrebatar los recuerdos, son parte de nuestra intimidad y, para bien o para mal, nos acompañan durante toda nuestra vida.

