PSOE e IU se marcan objetivos para los próximos dos años en Avilés: la vivienda, el Niemeyer y el antiguo conservatorio, claves

"Los acuerdos los hemos cumplido en un muy alto grado. La valoración de estos dos años de gobierno es muy buena". Manuel Campa, secretario general del PSOE de Avilés, resumió el balance que el gobierno bipartito (PSOE-IU, ya sin Podemos) ha hecho de los dos años de mandato que ahora concluyen, en el que el volumen de inversiones ha sido, a su juicio, "histórico". Quedan otros dos ejercicios, y los grandes retos se centran en un plan plurianual para la recuperación de los barrios y la construcción y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler.

El pacto de gobierno que los partidos de izquierdas suscribieron tras las elecciones municipales de 2023 incluía a Podemos, que abandonó el ejecutivo local el pasado mes de febrero, solo unos meses después de que se hiciera balance del primer año del gobierno de coalición y los tres partidos asegurasen que todo iba sobre ruedas. Pero, por aquello de que en su día fue suscriptor del pacto, PSOE e IU han decidido compartir con la formación el balance de los dos años de gobierno y sus objetivos y/o prioridades para lo que resta de mandato.

La presentación del balance se hizo en La Carriona, en plena calle. El inicio de las conversaciones de la comisión de seguimiento se había hecho en Versalles, en La Curtidora. La elección no es baladí. Lo explicó Juanjo Fernández, coordinador general de IU: "En el último presupuesto municipal se incorporó una partida de 1,4 millones para el nuevo polideportivo. Nosotros no somos como la derecha, no somos clasistas, no consideramos que haya zonas de segunda que no tengan derecho o equipamientos, por eso estamos en La Carriona y por eso mismo la Comisión de Seguimiento se reunió en Versalles".

La alcaldesa, Mariví Monteserín, afirmó que estos dos primeros años de gobierno de coalición "han sido muy buenos para Avilés" porque hemos hecho "una inversión histórica para el desarrollo de la ciudad, porque hemos tenido la inteligencia y la habilidad de captar todas las oportunidades que los fondos europeos nos daban". Destacó también el apoyo de los gobiernos regional y central, y añadió que "queremos rematar los dos años de Gobierno que nos quedan de este mandato para, en el siguiente, hacer otras muchas cosas".

"En total se están impulsando 81 proyectos gracias a la financiación de los fondos europeos, que alcanzan los 33 millones de euros y que se han ejecutado, se están ejecutando o se ejecutarán en este mandato", afirmó la Regidora. Luego se repasó la lista de grandes obras ejecutadas, en ejecución o que lo estarán próximamente: la nueva sede del Conservatorio Julián Orbón; la rehabilitación del colegio Marcelo Gago; el nuevo centro ocupacional de Gutiérrez Herrero (antigua sede de Bomberos); la recuperación de la muralla medieval; la reforma de las antiguas viviendas de maestros de La Luz; los parkings disuasorios de La Grandiella y el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA); las urbanizaciones y renovaciones de varias calles; y el albergue de animales, entre otros. A eso unieron inversiones que cuentan con el apoyo de otras administraciones la reconstrucción de la depuradora de Maqua, el ecoparque de Baterías, la ampliación del Parque Científico-Tecnológico Isla de la Innovación, y el desarrollo de la Manzana del Talento.

Juanjo Fernández destacó incluso el aumento de población, con 1.020 habitantes más en 2025 y 230 nuevos habitantes en el primer trimestre de este ejercicio. Es el resultado de "la favorable situación socioeconómica que atraviesa nuestra ciudad".

Mariví Monteserín en el centro con Juanjo Fernández a su derecha y Manuel Campa a su izquierda, con concejales y miembros del PSOE e IU. | M. MARTÍNEZ / LNE

Pero, ¿qué propone el bipartito avilesino para los próximos dos años? Los socios lo pusieron por escrito:

Plan de barrios

El acuerdo de gobierno especifica la apuesta por la cohesión territorial, social y de dinamismo económico. El programa, plurianual, incluye inversiones para la modernización de infraestructuras y dotaciones culturales, deportivas y de participación ciudadana.

Servicios auxiliares

Este mismo mes se abrirá el proceso de selección para la gerencia, que se encargará de pilotar el proceso de transformación de la empresa municipal, que deberá culminar en septiembre, cuando se lleve al Pleno los nuevos estatutos de la Empresa de Servicios Auxiliares municipal. A finales de año se incorporará el personal de cementerios y de la Oficina de Turismo; en abril de 2026, el servicio de limpieza de los edificios municipales de Cultura y Deportes y en septiembre, el de conserjería. Las brigadas municipales se han reforzado con 11 personas y hay 10 vacantes que se prevé cubrir a corto plazo.

Nuevas tecnologías

Se impulsará un plan de integración de la inteligencia artificial y el internet de las cosas en la prestación de servicios a la ciudadanía, para modernizar los actuales e implantar otros nuevos desde la digitalización.

Niemeyer

Capítulo destacado merece el apartado dedicado al Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer. Nada de críticas ni a la gestión ni a la programación, igual que ocurrió en la comparecencia de su director, Carlos Cuadros, en la Junta General del Principado, pese a los duros reproches de los partidos de la oposición. Los socios del gobierno avilesino (PSOE e IU, como a nivel regional) han acordado pedir más dinero en los presupuestos del Principado para que "se dé el impulso definitivo y convertirlo (al Niemeyer) en un gran referente cultural con vocación internacional y en un motor de industria cultural de Avilés y de Asturias".

El Gobierno de Asturias ya incrementó la partida presupuestaria respecto de 2023 en 150.000 euros, pasando de 900.000 a 1.050.000 euros. "Es un compromiso de ambos partidos que esa apuesta económica se intensifique y tenga reflejo en mayores aportaciones en los próximos presupuestos autonómicos", consta en el documento de balance y objetivos.

Se destaca también que el Principado ha comprado el aparcamiento subterráneo del Niemeyer, con un desembolso de 3.248.400 euros, y de cuya gestión se encargará la empresa municipal avilesina Ruasa.

Conservatorio

PSOE e IU no van a reclamar dinero solo para el Centro Internacional Óscar Niemeyer y "reforzar su relación con la ciudad". También lo harán para el Conservatorio profesional Julián Orbón, una vez que ya se ha trasladado a la nueva sede en la calle La Ferrería. La aportación del Gobierno regional a este centro pasó de 215.525 euros en 2023 a 237.078 en el último presupuesto.