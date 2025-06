Cuatro siglos después, Lope de Vega tiene cosas que todavía no se han visto: Avilés acoge una de sus comedias nuevas este agosto

Lope de Vega, contó en su día, escribió "mil e quinientas comedias" . Se quedó corto a la vista de lo que sustanció Juan Pérez de Montalbán: elevó la cifra a mil ochocientas. Así que es normal que no todas se hubieran estrenado. Lo que es menos normal es que después de cuatro siglos alguna quedara inédita. El teatro Palacio Valdés acoge el próximo 1 de agosto el estreno de "Amor secreto hasta los celos": un Lope nuevo que sí, se ha publicado, pero nunca se había presentado sobre las tablas. Rodrigo Arribas, de la Fundación Siglo de Oro, es el responsable de la primera función de las Jornadas de Agosto: cuatro días enteros dedicados al teatro nacional. "Dos Tirsos y dos Lopes", recalcó Yolanda Alonso.

La concejala de Cultura presentó la nueva programación del ciclo Escena Avilés –el que cuidan al alimón el Ayuntamiento de Avilés y la fundación del Niemeyer desde 2013–. Lo particular de esta trimestre es que la dirección del complejo de la ría ha renunciado a programar en verano: no habrá teatro en el Niemeyer en los próximos meses. No es la primera vez que decide operar de esta manera: en 2022 y en 2021 tampoco hubo teatro. En 2023, la vuelta a la normalidad escénica la fecharon el 20 de septiembre (entonces fue cuando el escenario de la margen derecha de la ría lo ocupó el espectáculo: "Depois do silêncio"). El año pasado sí que hubo función: en agosto se vio "Carmen, nada de nadie".

Un estreno inédito

Lo particular de "Amor secreto hasta los celos" es que, como explicó Rodrigo Arribas –se conectó a la rueda de prensa por videoconferencia–, contará con tres actores asturianos y tres músicos "también de aquí". "Van a vivir con nosotros las últimas jornadas de los ensayos en Madrid para luego presentarse en Avilés", explicó el director del montaje. "Este encuentro que proponemos es ocasional: para Avilés. Nos parecía oportuno seguir construyendo sobre la marca avilesina: todas las grandes producciones pasan por Avilés", destacó Arribas.

Yolanda Alonso intervino para decir que le han comunicado al director de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) el proyecto que quiere llevar a cabo la fundación del Siglo de Oro, una entidad en la que han colaborado asturianos de pro como Lidia Otón y Ernesto Arias: la primera inició su carrera con Teatro Margen, este, en Teatro del Norte. "Queremos reconocer el talento de Asturias", determinó Arribas.

Al estreno absoluto de Lope de Vega le seguirá el sábado 2 de agosto "Don Gil de las Calzas Verdes", de Tirso de Molina. Se trata de una de las más logradas comedias del Barroco español. Tiene mujer vestida de hombre, que es un lugar común de la época, un elemento crucial para los engaños. Precisamente, sobre este asunto colocó Arribas las explicaciones de por qué "Amor secreto hasta los celos": por el lugar en que coloca a las mujeres sobre el escenario. "La mujer supera el patrón que le esperaba", determinó Arribas.

La tercera función de las Jornadas de Agosto será "El colmenero divino", de Tirso de Molina también. En vez del Palacio Valdés, se representará en el palacio de Camposagrado. Un auto sacramental que a Busto le convenció por su presencia apegada a la tierra. El año pasado, por estas fechas, hizo "El gran teatro del mundo", de Pedro Calderón de la Barca.

La última función de las programadas este agosto es "Las cortes de la muerte", de Lope de Vega. El Palacio Valdés acoge el juicio final según Jóse Busto.