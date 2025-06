ArcelorMittal resta posibilidades al proyecto de la acería eléctrica de Avilés: estos son los motivos

La obra de la acería eléctrica de ArcelorMittal en Avilés, clave para descarbonizar y mantener la capacidad de producción de acero en Asturias, dependerá de los precios de la luz en España, que actualmente son más caros que en países competidores como Alemania o Francia.

ArcelorMittal acaba de anunciar que renuncia a sus planes para descarbonizar las plantas siderúrgicas alemanas de Bremen y de Eisenhüttenstadt. El grupo ya adelantó en noviembre de 2024 que debido a que "las condiciones políticas, energéticas y de mercado no se habían desarrollado en la dirección esperada", no podía tomar decisiones de inversión finales sobre nuevas plantas de reducción directa de mineral de hierro (DRI) y hornos de arco eléctrico (EAF), lo que afectó al proyecto del DRI de Gijón, que está en suspenso pese a contar con una ayuda europea de 450 millones.

En Alemania había un acuerdo con el Gobierno para financiar con 1.300 millones las obras de los DRI-EAF de Bremen y Eisenhüttenstad, que debían iniciarse en junio 2025. Por eso se anuncia ahora la renuncia. "ArcelorMittal estaba obligado a comunicar oficialmente al Gobierno que, debido a la situación del mercado y a la falta de rentabilidad de una producción de acero con reducción de CO2, no podía continuar con las inversiones", explicó la compañía, que además señaló que "el hidrógeno verde aún no es una fuente de energía viable y que la producción de DRI a base de gas natural como solución transitoria no es competitiva".

Acerías eléctricas

No obstante, ArcelorMittal precisó que, con el fin de impulsar una descarbonización gradual en Europa, se concentrará en planificar la construcción de hornos de arco eléctrico en Bremen y Eisenhüttenstadt "para estar preparados cuando la producción con hornos de arco eléctrico sea económicamente viable allí". Aseguró que los primeros nuevos hornos de arco eléctrico se construirán "en países que puedan ofrecer un suministro de electricidad competitivo y predecible" y añadió que los precios actuales en Alemania son "altos" en comparación internacional y con los países vecinos.

Hace dos meses, Arcelor ya anunció que el próximo horno eléctrico será en Dunkerque (Francia). Allí los precios para la industria electroientensiva son más baratos que en Alemania y mucho más que en España, según la patronal AEGE. En ese escenario, las posibilidades de que avance el proyecto de la acería eléctrica de Avilés se reducen y con ello la posibilidad de mantener la capacidad de producción de acero cuando cierre uno de los dos hornos altos de Gijón. n