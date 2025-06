Así fue el espectacular show de drones en Salinas: un firmamento de robots con luces sobre la popular playa

"Es algo diferente, que casi no se ha visto en Asturias. No nos lo queríamos perder". Los gijoneses Laura Martínez y Nacho González fueron dos de los centenares de espectadores que ayer no se quisieron perder las flores o animales de luces del "4Elements", el espectáculo de drones que supuso el pistoletazo de salida al verano sobre el firmamento de la playa de Salinas: "Es una gran iniciativa".

Aunque el show se podía ver en toda la playa de Salinas, la zona que congregó más público fue la zona del Balneario y de Los Patos. Fue allí donde se instalaron los altavoces para acompañar, con una banda sonora creada especialmente para la ocasión el baile de los drones por el cielo castrillonense. "Es un planazo. VIenes a la playa, tomas una caña, cenas, y luego espectáculo de luces. Así da gusto", coincidían Laura Martínez y Nacho González, que lamentaron el viento que se levantó a última hora: "Tuvimos que ir a por una sudadera".

Quizás ese viento fue lo que evitó una lluvia que amenazó durante el final de la tarde y que hubiese deslucido –o incluso llegado a cancelar– un espectáculo que fue seguido por más de un millar de espectadores, entre los que había también numerosas mascotas. "Al no haber ruido, como pasa con los fuegos artificiales, invita a venir con el perro", señaló Isaac García, vecino de Piedras Blancas, que ya había disfrutado de este tipo de espectáculos en Avilés y Gijón. "Es muy chulo. Me alegra que en Castrillón se animen también a hacer cosas así", aplaudió.

Los drones comenzaron a volar a las 23.00 horas, como estaba previsto. El espectáculo de luces y músicas pilló a Andrea Iglesias, Laura González y María Bravo apurando la cena en el paseo de Salinas. "Venimos directas del trabajo. Lo hablamos ayer y decidimos venir, porque es un plan mucho mejor que quedar tomando algo en Avilés como si fuese un día cualquiera", coincidió la pandilla, mientras se repartían unas galletas para el postre: "Este tipo de iniciativas invita mucho a venir a la gente. Marca la diferencia respecto a otros sitios. Ojalá se haga más veces".

En ese momento la música del show ya comenzaba a retumbar y sobre el cielo de Salinas comenzaban a centellear unas luces que "abdujeron" al público, que apenas podía pestañear. Estas "estrellas mecánicas", las únicas que se podían divisar en el enladrillado cielo castrillonense, dibujaron diversas figuras, inspiradas todas en los cuatro elementos de la naturaleza: tornados, ballenas, cabras, flores...

En total fueron 19 minutos de espectáculo a costa del enjambre de drones puestos a volar por la empresa Flock Drone Art, que se llevó una sonora ovación del entusiasmado público, como reconocimiento a su labor. Dieron el pistoletazo de salida al verano y fueron la luz que iluminó una gran noche en Salinas: "Ojalá muchas más".