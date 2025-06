¿Dónde harán sus prácticas los estudiantes de Enfermería de la Nebrija en Avilés? Esto es lo que explica un concejal del PSOE

La Universidad Nebrija respetará la prioridad del alumnado de Enfermería de la Universidad de Oviedo para las prácticas curriculares, y se ceñirá a los criterios que establezca el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Así lo explicó ayer Yolanda Alonso, concejala de Cultura y Estudios Superiores del Ayuntamiento de Avilés. Este anuncio se produce después de que el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, defendiera a modo de exigencia que "los hospitales públicos, y los universitarios en particular, son para la universidad pública que hay en Asturias, que es la Universidad de Oviedo, donde nuestros estudiantes tienen que hacer sus prácticas y sus rotatorios".

La Universidad Nebrija prevé inaugurar su implantación en Asturias con estudios de Enfermería para el curso 2026-2027, inicialmente y de manera temporal en la plaza de Domingo Acebal, y trasladarse después, probablemente a partir de 2027, al Palacio de Camposagrado. El centro privado quiere iniciar los estudios de grado de Enfermería en Avilés con una oferta total de 90 plazas para el primer curso, distribuidos en dos grupos, aunque será una implantación progresiva hasta la ubicación definitiva en el Palacio de Camposagrado.

La concejala socialista explicó la aceptación por parte de la Universidad Nebrija de la prioridad de la Universidad de Oviedo sobre las prácticas curriculares a raíz de una interpelación del PP, cuya portavoz, Esther Llamazares, alertó del riesgo de que una futura ley de Universidades frustre la implantación de la institución privada si se "prohíbe que las universidades, tanto públicas como privadas, paguen a empresas, hospitales u otras entidades por acoger estudiantes en prácticas, cuando éstas formen parte del currículo académico".

Yolanda Alonso explicó que las prácticas tanto en Atención Primaria como hospitalaria en Avilés son en centros públicos, ya que el Hospital Avilés también se sostiene con fondos públicos.

Críticas a la gestión de Festejos

Una vez más, el PP focalizó su labor de fiscalización en el área de Festejos. Primero fue la polémica por La Grapa Black Music Festival, y el ruego de la portavoz del PP, Esther Llamazares, de que "no se juegue con promotores privados y se cumpla el acuerdo" que había alcanzado la anterior concejala de Festejos, Sara Retuerto, de aportar 85.300 euros (incluido el IVA). Retuerto, de Podemos, y la actual edil del área, Yolanda Alonso, unieron sus voces para defender que el presupuesto del área es insuficiente para afrontar esa cuantía, ya que además este año no se puede incorporar remanente. Y que aun así, la aportación asciende a 70.500 euros. "Con lo que no se juega es con el dinero público", replicó Alonso.

El segundo envite llegó con los contratos de promoción de los conciertos en La Magdalena, y en los que, según la portavoz del PP, "Avilés asume todos los riesgos y con promociones con fraccionamiento de contratos que por ley no se puede hacer". Y puso como ejemplo el concierto de Ana Mena, comparándolo con el que la cantante ofreció en Puertollano (Ciudad Real). "Avilés pagó 18.020 euros de patrocinio y todos los costes de producción, y le dejó la recaudación en taquilla a 41 euros para el promotor. Y en Puertollano fueron 82.000 más IVA y la entrada a 30 euros", criticó.

La concejala socialista acusó a Llamazares de "mentir y decir verdades a medias" y se le acabó el tiempo de intervención antes de explicar, como hizo después, que en Puertollano "se hizo contrato de caché, que fueron 80.000 euros, y además hubo contrato de producción, que fueron 68.000 más, que lo pagó también el Ayuntamiento. En Avilés el riesgo lo corre el promotor, y en Puertollano el Ayuntamiento". En Avilés acudieron más de 5.000 personas al concierto, y en Puertollano 3.500.