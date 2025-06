Luis Rodríguez-Ovejero, empresario: "Salinas es parte de mi familia, he pasado ahí más de cuarenta años"

Luis Rodríguez-Ovejero no esconde la ilusión que le hace leer hoy, a las 19.30 horas, el pregón de las fiestas del Carmen en Salinas. "Siempre gusta recibir el cariño de la gente que te rodea", reconoce el empresario, presidente de la multinacional tecnológica Satec. Aunque nacido en Oviedo, Rodríguez-Ovejero asegura guardar grandes recuerdos de la localidad castrillonense, donde tiene una residencia en la que habitualmente celebra, rodeado de familia y amigos, su cumpleaños. Promete un pregón breve para que los aficionados del Real Oviedo, como es su caso, "podamos ver la final ante el Mirandés".

-Gran parte de su familia es leonesa y usted nació en Oviedo. ¿Cuál es su relación con Salinas?

-Allí he veraneado desde hace más de cuarenta años. Mis hijos y mis nietos han correteado durante años por sus calles. Antes, además, mi familia ya solía veranear ahí, en los años 20. Fue el lugar donde mi madre pasó su infancia. Yo en la juventud tiré para León, pero aun así he pasado mucho tiempo ahí. Es ya parte de mi familia.

-Durante todo este tiempo ha podido vivir de primera mano la evolución de la localidad.

-Salinas, en mi juventud, era más familiar. Ahora se ha vuelto más masivo, sube mucha gente del sur a pasar sus vacaciones ahí. Le ha pasado como a buena parte de Asturias, no es un caso diferente al resto. Es más divertido, porque hay más planes que hacer y más actividades, pero es menos tranquilo. Sigue teniendo una playa maravillosa y un entorno fantástico, aunque la gente ha cambiado.

-La que también ha cambiado durante estos años ha sido la comarca.

-El cambio ha sido una barbaridad. Poco a poco se ha recuperado la riqueza que tenía la ciudad. Avilés en concreto es una ciudad preciosa, me da la sensación de que cada vez tiene más juventud. Me paseo por ahí y veo a la gente contenta, ha cambiado mucho y para bien. Es verdad que ha perdido poderío industrial, pero está sabiendo recuperarlo bien.

-Habla ahora de la juventud, uno de los puntos clave de su empresa, Satec. ¿Cómo ve a los jóvenes de la comarca?

-Soy muy positivo con ellos, tanto los que van a la Universidad como a la Formación Profesional tienen un nivel muy bueno. Ahora hay mucha más gente preparada, nunca he pensado que la juventud fuese un problema. Nosotros en Avilés tenemos una plantilla estupenda, joven, de la que estamos muy orgullosos.

-¿Tiene algún proyecto entre manos que vaya a afectar a su sede avilesina?

-Desde Avilés estamos vertebrando todo el I+D, hay cosas muy interesantes para todos los proyectos que tenemos en el extranjero. Estamos haciendo cosas de inteligencia artificial con la Universidad de Oviedo también, tenemos trabajo en Angola… Ya sabe que hay que sembrar mucho para recoger poco.

-¿No habrá usado la inteligencia artificial para redactar el pregón de hoy?

-No, no (ríe). Yo la uso, pero a mi medida. La inteligencia artificial es algo que lleva existiendo desde hace cuarenta años, pero ahora su mensaje se ha vuelto mucho más mediático. El macrobuscador que tiene alguna de estas inteligencias es útil, sirve para enriquecer textos, por ejemplo, pero solo para eso, para cosas más mecánicas. Cuando tienes que escribir un pregón no es necesario recurrir a ello, es algo que me nace solo.

-Su pregón puede coincidir con el partido clave del Oviedo, equipo del que es seguidor declarado.

-Prometo ser rápido, para poder ir todos a verlo al bar más cercano. Al Tartiere no puedo ir, pero no dude de que estaré pegado a la tele para ver el partido.