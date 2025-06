Novedades clave para la planta de Saint-Gobain en Avilés: así está la última hora sobre el futuro del horno de La Maruca

Las decisiones que ha tomado la dirección de Saint-Gobain Cristalería referidas a su fábrica de Avilés en los últimos cuatro años han sembrado un campo de incertidumbres que los trabajadores no consiguen desbrozar. Los trabajadores reclaman a la compañía claridad meridiana, sobremanera, cuando el futuro está encima de la mesa. Y ese futuro en la fábrica de Avilés tiene cuerpo y músculo: un nuevo horno float. Pese a esta circunstancia, según ha sabido este periódico, los últimos movimientos de la compañía invitan a pensar que el momento de anunciar la nueva infraestructura está a la vuelta de la esquina (después del verano): la compañía se ha acercado a las administraciones públicas, ha desarrollado un proyecto con planos, parámetros eléctricos y relación de mediciones y, sobremanera, tiene la conciencia clara de que el horno que está funcionando ahora hace tiempo que tenía que haber sido pasto del chatarrero (se construyó en 2008 y tiene una vida útil, según la fuente consultada, de entre quince o veinte años).

A esto se une la presencia constante de los ingenieros de la DTI (el departamento técnico de la multinacional). Según unas fuentes, porque estos especialistas no han hallado aún la causa principal de la reparación fallida del pasado octubre (el horno apañado entonces "no tira bien" o, al menos, no tira como estaba previsto y eso abunda en la necesidad de un nuevo horno o, de su posible renovación parcial). Según otras fuentes, porque el proyecto de la gran inversión –la que hará que la plantilla recupere el aire que reclama– corre parejo con el proyecto de desmantelamiento del negocio de parabrisas que había sido crucial en la factoría de La Maruca.

La fábrica de Avilés ha acogido visitas de relumbrón esto últimos meses: en dos ocasiones viajó a Avilés Jean-Luc Gardaz, que es el director del Mediterráneo de la compañía. Hubo otras visitas a las instalaciones, pero su divulgación fue discreta: la senadora María Teresa Mallada, del PP (es la vicepresidenta de la comisión del Apagón y es vocal en la de Industria) y la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín.

En el contexto de estas últimas visitas está el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización: las subvenciones de los fondos europeos. En medios sindicales, sin embargo, se señala que "la concesión de la subvención es eso: una subvención; la inversión mayor tiene que venir de la propia empresa". Esos mismos sindicatos señalan, en este sentido, la labor desarrollada por un grupo de trabajo de especialistas que ha planificado desde Avilés el horno y también el combustible que lo va a alimentar, porque en este punto está la madre del cordero del buen funcionamiento.

Cambios en la cúpula de la multinacional

En paralelo se están dando cambios en la alta dirección de la compañía. De esta manera, José Antonio Piqueras, el administrador único de la nueva empresa Saint-Gobain Sekurit España (lo es desde el pasado 20 de mayo), se ha jubilado. La nueva empresa es la que se ha quedado con la explotación de las instalaciones fabriles de Arbós, en Cataluña, hasta ahora, la "fábrica-hermana" de la de La Maruca. Se da la circunstancia de que esta empresa ha nombrado a tres apoderados (el otro día, el 2 de junio) y también que se ha acordado una regulación temporal de una plantilla que ve cómo la multinacional ha colgado el cartel de "se vende" en sus instalaciones.

La otra salida es más importante si cabe. Thierry Fournier, el director general de la región de Europa del Sur, Oriente Medio y África de Saint-Gobain, anunció su marcha (lo hará en un mes, el día 18) a la empresa Roquette, que es líder mundial en ingredientes de origen vegetal y proveedor de referencia de excipientes farmacéuticos. Se da la circunstancia de que el nombre de Fournier había sonado en varias ocasiones como visitante de las instalaciones avilesinas en los últimos meses (su presencia, sin embargo, no se produjo; la de Gardaz, su gregario más inmediato, sí).