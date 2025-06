Balcón al Muelle, por Covadonga Jiménez: La admiración mutua y formas de medir la innovación: el único "modelo Avilés"

Hace un tiempo que viene creciendo el empeño desde algunos ámbitos de bautizar el "modelo Avilés" de innovación. Y en Avilés, una ciudad en plena transformación industrial, que ha apostado decididamente por la innovación en materiales y el conocimiento como motor de su desarrollo, ni se ha creado un modelo ni existe un esquema fijo que sea garantía de éxito. En todo caso se puede hablar de ecosistema o polo de I+D+i donde ese nuevo Avilés vive una etapa de crecimiento.

Como se viene repitiendo desde el gobierno local, cuando otros lo volcaron todo en el ladrillo, en la ciudad la apuesta se hizo por la innovación. No obstante, lo que hoy conocemos como "modelo Avilés" solo es posible aplicarlo al ámbito de la salud, y es una adaptación del modelo de tratamiento asertivo comunitario norteamericano a la realidad asistencial española para facilitar una atención comunitaria integral, intensiva y flexible a personas con un trastorno mental grave. En los próximos días se celebrará una de esas reuniones internacionales sobre lo que el doctor Jambrina tan bien ha sabido extender por el mundo con ADN avilesino.

Más allá del empeño por definir de una u otra forma a la ciudad, de lo que no cabe duda es que la marca del polo de la innovación está ya más que asentada en Avilés. Lo certifica la reciente activación del centro de I+D de defensa de Escribano en La Curtidora. Y echando mano del talento asturiano en el mundo de la ingeniería que tan buenos resultados ha dado. Más de la mitad de la plantilla de investigadores del centro es asturiana, y para las nuevas incorporaciones solo plantean fichar a personal de fuera de Asturias en caso de no hallar un tipo de perfil muy concreto.

El éxito del ecosistema innovador de Avilés reside, precisamente, en la apuesta por la colaboración público-privada. No es casualidad que una de cada tres infraestructuras de innovación en España esté ubicada en este territorio, que ha logrado convertirse en un referente en el ámbito de la investigación y el desarrollo (I+D), convirtiendo su infraestructura industrial en un ecosistema de innovación de primer nivel. Pero ese caldo de cultivo existente tanto en lo económico como en lo empresarial requiere involucrar a las empresas nacidas o asentadas en ese ecosistema, para que hallen en Avilés la cobertura a sus necesidades a través de otras industrias locales, y promuevan la formación necesaria para contar con nuevo personal cualificado con las competencias necesarias para mantener el liderazgo de este hub tecnológico.

Reconocimientos recientes a proyectos como Room2030 potencian el valor de la innovación como factor clave en el éxito empresarial. Y revelan también que innovar es también equivocarse y persistir, porque con la perseverancia se devuelve todo lo que se da en esa apuesta por innovar.

La especialización en el acero, nuevos materiales y otras tecnologías con gran potencial tractor para empresas especializadas y centros de I+D hacen de Avilés un espacio de referencia mundial, a lo que ayuda su entorno logístico, con una infraestructura de comunicaciones y un entorno logístico que facilita la permanencia de grandes grupos industriales que han hecho de esta comarca su espacio de desarrollo para nuevos procesos y soluciones.

La innovación, como palanca para generar riqueza y prosperidad en el territorio, no es propiedad de ninguno de los que están en él, ni cabe arrogarse el derecho o el honor de haberla descubierto. Existe porque el ecosistema donde se ha generado es propicio para ello. Muchos de los éxitos en este caso no corresponden a nuevos descubrimientos, sino más bien a una apuesta por desarrollar nuevos procesos. Invertir en innovación no es, pues, una apuesta segura, pero sí la única forma de avanzar y contar con un territorio más próspero. Ser palanca en ese objetivo ha de ser tarea de todos, lo demás sería caer en el error de mirar en la dirección equivocada. Y, frente a la frustración anticipada, conviene aplicarse una pequeña dosis de "smart feedback" o feedback inteligente donde la comunicación bidireccional ayuda a ver con perspectiva la situación y prevenir ese temor a que nos han robado el mérito.

Depender de la aprobación externa mina la confianza personal, por eso es tan importante mantener la mentalidad de un emprendedor en la I+D: equivocarse y persistir. Otra forma de innovación es también la admiración mutua.