Polémica con la celebración del Orgullo LGTBIQ+ en Avilés: Vox tacha de "ofensa" la imagen de la Santina de "Queervadonga"

Polémica tras la celebración de la marcha del Orgullo LGTBIQ+ en Avilés. El grupo municipal de Vox tilda de "ofensa" la utilización de una muñeca vestida con un manto violeta y arco iris que cerraba la manifestación, "subida" a un altavoz con ruedas; una imagen muy similar a la empleada el pasado 8M en el desfile en Gijón, que también suscitó críticas.

La crítica de Vox la verbaliza la concejala María Cruz Coto. “Esta parodia inadmisible ataca directamente a uno de los símbolos más queridos y venerados por los asturianos, y nada tiene que ver con una legítima reivindicación de derechos", manifestó la edil.

La marcha, integrada por algo menos de medio centenar de personas, tomó salida de El Carbayedo para recorrer diversas calles del centro de la ciudad y finalizar en El Parche. “La manifestación contó con una afluencia extremadamente reducida, pero con una interrupción del tráfico absolutamente desproporcionada para su tamaño", señala Coto, que abunda: "Resulta indignante que movilizaciones de mayor calado y representación social en Avilés cuenten con itinerarios más ajustados, mientras que este acto marginal, con el único objetivo de generar controversia, haya sido autorizado con un recorrido tan amplio y molesto para los vecinos”.

En imágenes: Así fue la manifestación LGTBI de Avilés, con "Santina de Queervadona" incluida / Miki López

Coto defendió también que a esto se suma “el contenido explícitamente ofensivo de la manifestación. La caricaturización de la Santina, adornada con símbolos ideológicos y pasamontañas, no representa ni inclusión, ni respeto, ni reivindicación alguna. Por el contrario, es una agresión directa al sentimiento religioso de la mayoría de los asturianos. No se puede pedir respeto mientras se insulta a lo que otros consideran sagrado. Este tipo de actos no favorece al colectivo LGTBI, lo perjudica, presentándolo como un espacio que prefiere el escándalo a la convivencia”.

Iniciativa municipal

Asimismo, la concejala anunció que desde el grupo municipal de Vox se presentará “una iniciativa al Ayuntamiento para que retire cualquier apoyo, económico o institucional, a colectivos que incurran en faltas de respeto a otras creencias, sensibilidades o símbolos compartidos por la sociedad asturiana. El espacio público no puede seguir utilizándose para financiar el enfrentamiento". "Tampoco se puede tolerar que con dinero de todos se fomente la ofensa y el desprecio hacia quienes pensamos distinto”, sentenció, para concluir: "En un momento en el que los cristianos son perseguidos y asesinados en el mundo simplemente por profesar su fe, no vamos a permitir ni un solo ataque más contra nuestros valores, símbolos o tradiciones. La Santina no se toca”.