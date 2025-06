Yenesi abre en La Arena las fiestas de San Juan con una oda a los bares: "Dan vida a los pueblos"

"Desde el Pico hasta el Costalero, como en La Arena no hay en el mundo entero". Yenesi, pregonera de San Juan, hizo gala de su amor por su pueblo, La Arena, ante una gran multitud deseosa de ver a su gran estrella. Con la voz medio afónica, prueba de que está disfrutando en primera persona de las verbenas, la sotobarquense tuvo palabras de cariño para sus vecinos y presumió de la hostelería de la localidad.

"Me hace mucha ilusión dar el pregón aquí", aseguró Yenesi, que aunque de primeras iba a apostar por la improvisación para su discurso, decidió escribir unas líneas en su teléfono móvil para no olvidarse de nada. "Me gustaría destacar el trabajo de los negocios locales, que son los que dan vida al pueblo, y hacer una mención especial a la hostelería, porque crean puntos de reunión para todos", explico la sotobarquense, que también tuvo un recuerdo cariñoso para la biblioteca de La Arena, donde empezó a hacer teatro musical y dio sus primeros pasos a nivel artístico.

La artista, que participa en programas como en "Tu cara me suena", reconoció que, a pesar de vivir fuera, le hace especial ilusión regresar a La Arena "y reencontrarme con la gente del pueblo, que es lo que más bonito al lugar". Además, hizo gala de su sentimiento local. "En algunos sitios pone que soy de Avilés pero no, yo soy de San Juan de la Arena. No tengo nada en contra de ellos, pero que mi madre me tuviese en el San Agustín no quiere decir que sea de Avilés", sentenció.

Las fiestas de San Juan continuarán hoy con la tradicional hoguera. Posteriormente habrá verbena a cargo de "Grupo Claxxon" y "Grupo Origen". Mañana será el día grande, en el que se celebra la procesión marinera que comenzará después de la misa de las 12.00 horas.