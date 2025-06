La Arena vibra con su "día más especial del año": así se vivió una de las procesiones marineras más importantes de Asturias

"Es el día más especial del año, por el que esperamos durante 364 días. Da gusto ver cómo lucen todos los pasos por las calles, es precioso", sostiene Concepción García, que, fiel a su cita, no se quiso perder la multitudinaria procesión marinera de La Arena. Dieciocho santos recorrieron el centro de la localidad, en una comitiva liderada por la Banda de Gaitas de Avilés que contó, además, con más de medio centenar de fieles que, a hombros, cargaron las imágenes. El momento más emotivo se vivió en los compases finales, cuando Antonio Vázquez, vicario Episcopal de Pastoral, Adolfo Mariño, Vicario general y Moderador de la Curia; y José María Menéndez, párroco de La Arena; bendijeron las aguas de la ría del Nalón bajo las sirenas de la rula de La Arena.

A la izquierda, un momento de la procesión. Sobre estas líneas, Antonio Vázquez durante la bendición de las aguas. A la derecha, la salida de la iglesia de La Arena.

Aunque Maite Coto y Miguel Lastra residen en Madrid, todos los años hacen lo mismo. "Una semana de vacaciones la reservamos siempre para estar aquí. Para nosotros es un momento muy importante, ver las imágenes nos crea un sentimiento muy especial. No se puede explicar ni con palabras", señala la pareja, que hoy tendrán que hacer las maletas para volver a su lugar de trabajo. "Han sido unos días increíbles. La verdad que el trabajo de la comisión de fiestas es encomiable. Hemos pasado unos días geniales", coinciden.

"Si no te emociona ver esta procesión es que no eres de La Arena. Es el momento en el que todo el pueblo, tanto los de fuera como los que estamos aquí, nos podemos reunir y vernos. Hay gente que solo ves hoy en todo el año", detalla Rafael González, uno de los veteranos del pueblo, que destaca que cada vez hay más gente joven en la procesión, algo que festeja. "Ojalá sea algo que no se pierda. Se ve a la juventud muy implicada con el pueblo y, al final, ellos son los que dan vida a esto. Solo tengo buenas palabras hacía ellos", asegura.

Los santos de La Arena salen a las calles: "Es el día más especial del año"

Jornada sin incidentes

La procesión, que contó con la participación de muchos de los niños de La Arena, se desarrolló sin incidentes. Eso sí, durante la celebración de la eucaristía tuvo que hacer acto de servicio una ambulancia para ayudar a una vecina que se encontraba mal, aunque finalmente todo quedó en un susto. En la misa participó el corro parroquial y antes, para despertar al pueblo, la charanga Principado recorrió las principales calles de la localidad. Tras la multitudinaria procesión tuvo lugar la sesión vermú, que contó con una gran afluencia de público y con la actuación del "Dúo Sensación", que también tenía previsto tocar en la sesión de por la tarde, a partir de las 19.00 horas.