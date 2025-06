"En ‘La Lazarilla’ vamos a dar protagonismo a las mujeres", dice Eduardo Galán, su autor, que vuelve a Avilés esta semana

El dramaturgo Eduardo Galán (Madrid, 1967) es el autor de "La Lazarilla", un espectáculo que dirige Carla Nyman y protagonizan al alimón Soledad Mallol y Pepa Pedroche y que se estrena este viernes (fuera de abono) en el teatro Palacio Valdés (20.00 horas). Además, es el vicepresidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, que abre la semana que viene su Escuela de Verano por tercera vez su en Avilés.

-¿Todo listo para el estreno?

-La compañía llegó ayer [por el lunes] y esta mañana [por la de ayer] estaba ya haciendo el montaje. Están las actrices, están los técnicos y la directora. Haremos el ensayo general esta semana y el viernes estrenamos.

-¿Por qué transformar al Lazarillo?

-Ya había hecho una adaptación del Lazarillo que la hizo Alejandro Arestegui como director y un día tuve, no sé, la iluminación y me planteé: "¿Y si en el lugar de Lázaro hubiera sido Lázara?". Según Francisco Rico hubo tantas niñas pícaras como niños pícaros. Más allá de "La Pícara Justina" y de "La Lozana Andaluza". Había niños mendigos y mendigas que guiaban a ciegos y a ciegas. De ahí parte el juego: vamos a dar protagonismo a la mujer, que la mujer sea protagonista de unos hechos que les podrían haber pasado a ellas, y luego vamos a añadir un juego metateatral, que es el inicio y el final.

-Cuénteme.

-Dos actrices de cierta edad le encargan a Eduardo Galán, que soy yo, que les escriba una adaptación de una obra clásica para ellas. Y Galán no tiene mejor idea que hacer una del Lazarillo porque tampoco hay obras clásicas que tengan protagonistas de mujeres, si te quitas de encima, como le decía, "La Lozana Andaluza" o "La Celestina", los protagonistas son siempre hombres. Y a partir de ahí es una reivindicación de la mujer actriz y mayor que quiere trabajar y que además se va a dirigir a un público fundamentalmente femenino. Es hablar, desde el punto de vista femenino de lo que fue la España del siglo XVI en medio de los pícaros.

-Pero sigue la estructura del Lazarillo, ¿no?

-Solo tiene un principio y un final que tiene presente, y luego Soledad Mallol hace de Lazarilla, que es la que escribe la carta en la que se van narrando los hechos, con muchísimos enfrentamientos donde Pepa Pedroche hace de ciego, hace de hidalgo...

-Hace de todos los amos.

-Hace de todos los amos, sí.

-O sea, que sigue la historia del Lazarillo...

-Es una adaptación real de Lazarillo. Solo cambia el final. Si se acuerda, Lázaro de Tormes es un consentidor porque su mujer tiene relaciones con el arcipreste.

-Exactamente, sí.

Aquí, claro, al ser Lazarilla, el arcipieste la casa con su criado, y lo que hay es una relación homosexual en el fondo. Ella consiente en que su marido esté con el cura.

-Ah, vale.

-Es lo único que es diferente porque es que no lo podía hacer de otra manera. A no ser que hubiera casado a Lázaro de Tormes con la criada, bueno, pero ya me parecía demasiado provocativo, ¿no? Está, en realidad, un poco es lo único.

-Esta obra sigue una estela de otras versiones suyas: "Casa de Muñecas", "La Regenta"…

-Tengo muchísima inquietud por el mundo femenino, que todavía ocupa un puesto social por debajo del mundo masculino. En general, en los sueldos, en la vida de pareja, es que es así. Me interesa mucho mostrar ese mundo femenino para nuestros espectadores, que mayoritariamente son mujeres. El mundo que va al teatro es un mundo femenino. Voy a estrenar pronto "Mujeres frente al espejo", que es una reescritura de una obra que hice en el año 96, con Blanca Portillo y María José Alfonso. El mundo femenino me interesa porque todavía, no desde el punto de vista pol0ítico, desde el punto de vista humano, creo que los hombres seguimos teniendo un nivel de superioridad. Hablo de la pareja como en Nora.

-Es la tercera vez que la Academia trae su Escuela de Verano a Avilés.

-Claro, es que Avilés apoya el mundo de la cultura, apoya el mundo de las artes escénicas. Da gusto trabajar allí. Y va a ser una semana fantástica de profesorado, de alumnos. Y la Academia tiene la voluntad de continuar con Avilés. Avilés es una referencia escénica siempre. Estrenar "La Lazarilla" como participar en la Escuela de Verano es aceptar que Avilés es un punto de referencia de las grandes compañías, donde siempre queremos estrenar en Avilés. Esperamos cuando nos dejan, cuando hay hueco. Pero es que tiene prestigio. Y esto es muy difícil de conseguir. Una ciudad pequeña donde los estudiantes y los profesores puedan irse a acabar las clases.