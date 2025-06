El PP reclama al PSOE que abra las campañas comerciales a todo el sector

"En el PP no perseguimos a nadie, lo que pretendemos es que todos los comercios sean conocedores de cada una de las campañas e iniciativas que se ponen en marcha con dinero público, ya que los comercios pagan impuestos idénticos, estén o no en una asociación, algo que, por otra parte, es una decisión totalmente libre y no debería otorgar más derechos, pero tampoco menos", aseguró ayer la concejala Cristina Fernández del Viso, que es del Partido Popular (PP) de Avilés.

"Creemos firmemente en la fuerza y el trabajo del asociacionismo, pero no como una imposición del gobierno sino como una opción que debe nacer de la libertad de cada empresa", aclaró Fernández del Viso, que quiso contestar así a las palabras de la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, que en el último Pleno respondió a Fernández del Viso que "la manera de poder acceder a la información es estar en las asociaciones" o preguntar a "un comerciante vecino que está asociado". Fernández del Viso considera que esa respuesta es "desafortunada".

"Es muy grave acusarnos de persecución, y lo es más aún negar derechos a los pequeños empresarios que libremente deciden no estar en ningún colectivo. El descontento del pequeño comercio es generalizado y los datos de cierres deberían ser indicativo del gobierno de que el camino que han elegido no es el adecuado", lamentó la concejala. "Visitamos a los pequeños comerciantes con frecuencia y son muchos los que desconocen qué herramientas tienen a su alcance o qué campañas van a ponerse en marcha", indica la popular.

La comarca perdió a razón de seis empresas al mes de 2023 a 2024, y Avilés ha sido el concejo más castigado, dijo Del Viso.