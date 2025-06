Último día para formalizar las matrículas en la red de escuelinas. Tantos lo centros de titularidad municipal como los autonómicos cierran hoy el periodo en el que las familias que han obtenido plaza pueden sellar la asistencia de los pequeños. Esta tramitación puede realizarse de forma online y presencial en las escuelinas que dependen del Ayuntamiento de Avilés (El Quirinal, La Toba y La Magdalena), y debe hacer in situ, en los propios centros, en las de la red del Principado.

La red de escuelinas del Ayuntamiento de Avilés pasará a ser gestionada por el Principado. Si bien, por ahora no hay una fecha exacta para este cambio. El gobierno autonómico anunció en marzo que los centros de 0-3 de ciertos concejos pasarían a ser de gestión regional en septiembre, pero entre ellos no se encontraba Avilés. La previsión es que este trámite no se dé antes del año que viene.