IU reprocha al PSOE que se eche en brazos de OTEA por la modificación de la ordenanza de las terrazas en Gozón

El Ayuntamiento de Gozón celebró este miércoles su Pleno ordinario en el que, entre otros puntos, se aprobó la modificación de la ordenanza reguladora de las terrazas de los establecimientos del concejo. La propuesta, que contó con los votos favorables del PSOE y del PP, con el rechazo de IU, iguala las condiciones de las terrazas de los negocios de hostelería que sirven comidas con las de los establecimientos que no ofertan este servicio. De este modo, se suprime la tarifa de la primera modalidad, pasando estos establecimientos a abonar el premio por metro cuadrado al día que el segundo grupo de negocios, lo que supone una reducción de los ingresos municipales.

En concreto, la modificación, que acarrea una reducción de los ingresos para el Consistorio, suprime la tarifa de los establecimientos que ofertan comidas en sus terrazas y que establece precios de 1,18 euros el metro cuadrado en la zona 1 (de Luanco) y de 0,58 euros el metro cuadrado en la zona 2 (en el resto del concejo. Así, los establecimientos pasarían a las tarifas de bares y restaurantes que no sirven comidas (y que sería la única existente) con precios de 0,41 euros el metro cuadrado en la zona 1 y de 0,33 euros el metro cuadrado en la zona 2.

La medida propuesta contó con el apoyo de los socialistas y de los populares. Estos últimos alegaron, sin embargo, la necesidad de abrir un debate al suponer una merma en los ingresos y la necesidad de encontrar alternativas. Por su parte, el portavoz de IU, César Fidalgo, mostró el rechazo de la formación de izquierdas señalando que la propuesta parte de OTEA (la Asociación de Turismo y Hostelería de Asturias) que "no es mayoritaria entre los hosteleros de Gozón". "No compartimos la modificación, pero somos conscientes de que hay que actuar, pero en otro sentido", detalló Fidalgo, que recriminó que es "un agravio comparativo para los hosteleros". En ese sentido, el concejal de IU señaló la necesidad de abrir un debate, puesto que, en temporada estival, esta medida supone un gran beneficio para el sector a través del aumento de la inversión pública "que supone un importante beneficio privado". "Hay que poner el debate sobre la mesa porque si no estamos jugando al mentiroso", abundó Fidalgo, que añadió: "Estamos abiertos a estudiar propuestas con bases más objetivas, como puede ser según la ubicación o las condiciones urbanas. No tiene el mismo beneficio un establecimiento en el casco urbano que a la entrada del pueblo".

Por otro lado, el grupo popular llevó al pleno la "ola de robos" que padeció Luanco tras dos sucesos en la noche del martes 24 al miércoles 25. "Nos enfrentamos otra vez, como el año pasado, a la misma situación", declaró la concejala popular Patricia Suárez, quien señaló al equipo de gobierno al alegar que "estamos pendientes de la comisión de seguridad". Por su parte, el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, explicó que "estamos a la espera de recibir las propuestas de la Policía Local para una posible ampliación del servicio", y recalcó que la plantilla cuenta "con tres agentes más que años atrás". Además, el regidor rechazó el uso de "oleada de robos" planteado por el PP y defendió que, según la Delegación del Gobierno en el Principado "Gozón es uno de los municipios más seguros de Asturias".