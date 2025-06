Nueva crisis de gobierno en Castrillón: la situación del minoría del PP, ante la baja de uno de sus ediles, le impide sumar fuerzas con Vox y ve tumbadas sus últimas propuestas

La que se presentaba como una sesión plenaria de trámite donde las modificaciones presupuestarias incorporadas en el orden del día se anunciaban casi como una mera formalidad para continuar con la acción de gobierno, se convirtió ayer en una auténtica guerra entre gobierno y oposición castrillonense, con varias llamadas al orden a los grupos y con un gobierno acorralado y, en minoría, a expensas del respaldo de Vox, para poder sacar adelante sus propuestas.

Únicamente salieron adelante las modificaciones referidas al Patronato de Actividades Deportivas y al de Cultura y la modificación del plan estratégico de subvenciones requirió, como las dos anteriores, del voto de calidad del Alcalde ante la minoría de PP y Vox, con un concejal menos los primeros ante la situación de baja de Gustavo Prieto, que fue desposeído de sus funciones en Urbanismo la pasada primavera. Así, el bloque del gobierno, con el apoyo de los dos ediles de Vox, sumaba diez votos mientras que las dos fuerzas de la oposición, PSOE e IU, suman otros diez. El desempate para orientar la votación en uno u otro sentido estaba en manos del Alcalde.

Voto de calidad

No fue suficiente ese voto de calidad ante la votación de la urgencia de una nueva propuesta de modificación presupuestaria por importe de 1,3 millones de euros porque este paso –la procedencia o no de la urgencia para la incorporación de este asunto en el orden del día de la sesión– requiere, según el reglamento municipal, de mayoría, que PP y Vox juntos no sumaban. Así que el bloqueo a lo que desde las filas del PP iba más allá del debate sobre la necesidad de informe técnico que reclamaban desde los grupos de la oposición, abrió un agrio debate entre populares, PSOE e IU.

El Alcalde, Eloy Alonso, recordó que la modificación presupuestaria de 1,3 millones de euros «no era ningún capricho» y advirtió que se perjudica al tejido social castrillonense y a las empresas. «No puede permitirse esta estrategia por frío cálculo político. Pido responsabilidad y altura de miras», expuso ante de reprochar «la falta de respeto a la voluntad d mocrática» de PSOE e IU. «Jamás vi a una oposición que bloqueara por bloquear de forma deliberada», sentenció.

"Debilidad"

Desde las filas de IU, Yasmina Triguero, aseguró que «el PP empieza a visibilizar su debilidad interna en los plenos, no siendo suficiente su representación para sacar los asuntos importantes, derivando de nuevo en un afaire necesario con Vox». A su juicio, los populares andan «como pollo sin cabeza y su defensa se ha convertido en un ataque a la oposición», dejando claro que la propuesta llevada a pleno iba «contaminada» y podía derivar «en nulidad y en devolución de las cuantías indebidamente cobradas por las entidades sociales o en la revisión de la cuenta general». Pidió Triguero al Alcalde, asimismo, «que ponga fin a su debilidad de gobierno pidiendo a su concejal proscrito que devuelva el acta o en ausencia de esto que asuma, si le parece, la delegación y demuestre su capacidad d evolucionar problemas».

El socialista Iván López también cargó las tintas contra un gobierno «que sigue actuando con soberbia» y que «se ganaron el voto de Vox por las obras de una calle en Salinas». El portavoz del PSOE también reprochó que al PP «siempre» le «adelanten» los problemas, en referencia a la demanda de garantías jurídicas que habían pedido de su grupo para llevar adelante la modificación presupuestaria y que no tuvo respuesta. «En política debemos actuar con el rigor que nos reclama la ciudadanía», exhortó.

Parking del Aeropuerto

Vox volvió ayer a pedir explicaciones sobre el proyecto del parking del Aeropuerto. Su portavoz, Rafael G. Gallego, exigió conocer quien había dado la orden de paralizar la publicación en el Boletín del Principado de la subsanación de errores en el expediente así como el estado de la denuncia en manos de Disciplina Urbanística. El Alcalde aseguró que el procedimiento judicial «ha quedado cerrado». Y se ha publicado ya en el Bopa esta semana el último trámite al respecto de ese expediente.

Desde las filas de Vox replicaron: «La cuestión jurídica es un posible delito informático, pero la denuncia era por una posible prevaricación».

Fiesta del Orgullo y Vox

También adquirieron protagonismo los ediles de Vox al tumbar junto al voto negativo del PP sendas mociones de PSOE e IU en defensa del colectivo LGTBIQA+. «Esta ideología [la LGTBI] ha demostrado ser un fracaso. La izquierda ‘progre’ usó a los homosexuales para intereses partidistas», dijo José Jorge Anes. Y remató: «La fiesta del Orgullo es una fuente de ingresos para chiringuitos ideológicos».