Salinas rinde honores al historiador Juan García Sentandreu, premio "Pergamino" de 2025

Juan García Sentandreu fue homenajeado este sábado en Salinas con motivo del galardón "Pergamino" que le otorgó la Asociación de Amigos del Museo de Anclas Philippe Cousteau. El historiador valenciando fue reconocido por la entidad por su "ardua" labor de investigación y búsqueda de las raíces de Cristóbal Colón. Al acto acudió, además de Juan Manuel Cuervo, presidente de la asociación, el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso; la concejala de Festejos, Marian Carbajal; el concejal de Vox, José Jorge Anes; el comandante naval de Gijón, Luis Vicente Marcos –quien entregó el galardón a Sentandreu–y el colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Javier Gancedo.

Precisamente, Gancedo definió a Sentandreu como una persona "que nunca está quieta", tanto en su faceta profesional como en la activista, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Antes de la entrega del pergamino, se realizó una ofrenda floral en la cual cada asistente lanzó un lirio al mar Cantábrico en honor a los marinos fallecidos.

Por su parte, Sentandreu, que durante su carrera ha investigado el origen de Colón, celebró los avances científicos que recientemente confirmaron un origen judío del explorador, lo que coincide con los estudios del historiador, quien ve posible un posible vínculo de Colón con Valencia. "No es importante que sea valenciano, pero me gustaría que sea español y, si es valenciano mejor. Era un hombre luchador, que no dormía por la ilusión de emprender su gran aventura histórica. La suya debe de ser la gran obra de España en un momento en el que nuestra patria abarcaba toda la tierra", declaró Sentandreu.