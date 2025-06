De Versalles a Las Meanas, recuerdos de un Avilés "que tenía muchos niños"

José Antonio Suárez nació en el barrio de La Texera de Avilés, en 1964. Hijo de un trabajador de Ensidesa –fallecido la pasada semana– y miembro de una "familia humilde" con "muchos miembros en casa", este año vive sus últimos meses como docente –en el primer trimestre del próximo curso procederá a jubilarse– del instituto Número 5, del que es director desde 2021. Tras casi 38 años como profesor, Suárez representa a una generación que vio cambiar el modelo y la fisionomía de una ciudad que hace tiempo dejó atrás a la industria. Fiel defensor del impulso a una educación en valores, también celebra la gran evolución que ha vivido su actual centro, que este año ha logrado un cien por ciento de aprobados en la PAU (prueba de acceso a la universidad).

"La docencia nunca fue una vocación para mí, pero he disfrutado mucho de la profesión", declaró Suárez, para quien ser profesor llegó como algo "espontáneo", algo que consideró que representa a muchas familias humildes "que no tienen muchas oportunidades". "Lo mejor de todos estos años ha sido poder tener mucho contacto con el alumnado y compartir con ellos actividades culturales y deportivas", señaló el director del Número 5, que confesó afrontar la jubilación "con mucha energía e ilusión".

Los primeros años de vida de Suárez transcurrieron en Versalles, donde residió hasta los nueve años antes de trasladarse con sus padres a Las Meanas. Alumno del colegio Marcos de Torniello, Suárez aún recuerda que, donde ahora se ubica el aparcamiento de Los Canapés, antes estaban los campos de fútbol "donde pasábamos las tardes jugando". "Hoy día, muchos de mis amigos siguen siendo los que tenía en aquella época", confesó el docente, que relató cómo era el Versalles de los años 60 y 70: "Todo el día se estaba en la calle. Había muchas familias numerosas, por lo que había muchos niños entonces. No tengo más que buenos recuerdos".

Tras su traslado al centro de Avilés, Suárez se formó en el colegio de Los Agustinos, que posteriormente se convertiría en el San Fernando y que fue "una experiencia fabulosa". Precisamente en esa etapa, Suárez destacó la figura de José Martínez, entonces director del centro, a quien guarda gran estima y cuyo ejemplo "me ha servido para crecer como director". "Representaba la educación y tenía unos valores positivos que he intentado transmitirlos a mis alumnos", confesó Suárez. "El Avilés de ahora no tiene nada que ver con el de entonces, el cambio ha sido gigantesco", rememora Suárez, que en aquellos años recorría la actual avenida San Agustín, entonces "sin apenas edificios" y que estaba conformada por enormes praos. "Todo ese espacio es por donde fue creciendo Avilés", añadió Suárez, para quien la ciudad ha mejorado tanto en instalaciones como en infraestructuras.

Respecto a su faceta docente, esta arrancó en 1988. Ese mismo año, sin embargo, fue llamado para realizar el servicio militar en Astorga, lo que le obligó a renunciar a su puesto como profesor en el Carreño Miranda, cuya directora "trató de lograr una prórroga que no se consiguió". "Fue un disgusto tener que renunciar al trabajo, porque tenía mucha ilusión, pero la mili era una obligación y ahora no me arrepiento porque me aportó mucho", detalló.

Antes de graduarse en Ciencias Biológicas un año atrás en la Universidad de Oviedo, Suárez ya se aventuró a formarse también en informática en unos años en los que "no había ni Windows". Durante estas casi cuatro décadas, la trayectoria de Suárez le ha llevado a impartir clases en el Carreño Miranda y Menéndez Pidal en Avilés, pero también en Gijón, Pravia, Navia o Cudillero. "Fueron tiempos de mucha carretera en pleno proceso de construcción de las autovías", señaló.

Ya en 2006, con bagaje y experiencia, regresó al Número 5 –donde ya había estado entre 1995 y 1998–, donde permaneció hasta 2011 –y posteriormente una tercera etapa desde 2015 hasta la actualidad–. En ese 2006, comentó que un amigo le animó a acudir al instituto para inaugurar una sección bilingüe de inglés "que aún sigue funcionando" como el programa "haBLE". A raíz de este programa, el centro comenzó a desarrollar intercambios y estancias para el alumnado en Francia e Inglaterra, algo que Suárez confiesa que era algo que "me interesaba mucho desde joven". "De adolescente siempre tuve la ilusión de salir al extranjero", señaló. En esta última etapa en el Número 5, ha puesto el foco en la mejora de la atención al bienestar emocional del alumnado así como en la resolución de conflictos, aspectos que han ido de la mano del excelente nivel académico del alumnado. Asimismo, señaló que se realizó un gran trabajo de atención al alumnado con necesidades socioeconómicas para dotarles de ordenadores, libros y demás material escolar.

De cara al futuro, Suárez considera que la educación debe centrarse en que el alumnado adquiera valores positivos enfocados a la conciencia social y el medioambiental. "El aspecto académico no es el único al que atender. El alumnado debe tener la capacidad de resolver por sí mismo los problemas que se les planteen en el futuro", sostiene.

Sobre el Avilés del mañana, el director del instituto comenta que espera que la gente joven "aprecie la ciudad como la valoramos los mayores. Ha habido una gran evolución y, a veces, se desconocen todos los avances". Además, su deseo también pasa por la llegada de estudios universitarios a la ciudad, un hito que consideró que "atraerá a mucha gente joven pero también a inversores, lo que permitirá que Avilés tenga más vida y que haya cada vez más personas que quieran estabilizarse aquí para desarrollar su proyecto de vida".