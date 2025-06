Zancadas por la ELA en Avilés

Urbano González, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), estuvo hace una semanas en Avilés y recibió todo el cariño de la ciudad en su lucha contra la enfermedad. Y ayer Avilés volvió a movilizarse, en este caso por iniciativa de la Fundación Deporte Avilés (Fundavi) y a beneficio de la Asociación de ELA Asturias, en una marcha popular que congregó en una jornada de mucho calor a un buen número personas deseosas de sumarse a una iniciativa que aspira a dar visibilidad a la enfermedad, apoyo moral a los enfermos y razones a los responsables de salud para redoblar los esfuerzos que se hacen en materia de investigación y cuidados. Casi como si fueran de la mano de Urbano caminaron –más que corrieron, a cuenta de las altas temperaturas– los responsables de la asociación ELA Asturias y un número significativo de avilesinos –entre ellos los concejales de Deportes y Ciudad Saludable, Juan Carlos Guerrero y Ana Suárez Guerra, respectivamente– que quisieron ser apoyo para Urbano, a quien la enfermedad le obligó a dejar el baloncesto. Hoy, en silla de ruedas, y con ayuda para expresarse, nada le impide situarse el primero en la línea de salida para agradecer la iniciativa de Fundavi y ser uno más en la marcha avilesina a beneficio de los enfermos de ELA.

Por la izquierda, Javier Díaz, Juan Carlos Guerrero, María José Álvarez, Ana Suárez Guerra y Juan Bedia. | M. VILLAMUZA

El gerente de Fundavi, Juan Bedia, se mostró satisfecho de la respuesta popular después de cuatro ediciones de la marcha. El recorrido, de una sola vuelta, transcurrió por el casco histórico, con la novedad de no atravesar la calle Rivero –en fiestas estos días– y que llevó a los participantes por la calle San Francisco para, desde el parque Ferrera, regresar hacia el Ayuntamiento. "Solo podemos las gracias porque para nosotros estas iniciativas nos permiten mantener todas las actividades de la asociación el resto del año, las terapias que no cubre la Seguridad Social para los enfermos...", relató María José Álvarez, presidenta de ELA Asturias. La concejala Ana Suárez Guerra, por su parte, celebró que Avilés volviera a unirse para "pelear, luchar y acompañaren la defensa de los derechos, la dignidad y calidad de vida de personas y familias" que conviven con la esclerosis lateral amiotrófica. Y Javier Díaz, presidente de Fundavi, señaló que el de ayer era un acto "de los que dignifica a la ciudad de Avilés ante una enfermedad muy grave que no tiene la visibilidad suficiente".

Uno de los grupos participantes, con la camiseta conmemorativa.

El objetivo de estas carreras, dijo Álvarez, "siempre es el mismo: ayudar a pagar las terapias de los enfermos, llevamos como año y medio que no les cobramos. Lo que se recauda aquí es todo para los servicios que damos", remarcó, y citó que son: dos fisioterapeutas, una logopeda, un terapeuta ocupacional, una administrativa y una trabajadora social.