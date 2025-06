Habla la hostelera que repartió más de 600.000 euros en Avilés: "Estoy muy feliz; tengo a la clientela revolucionada"

"Estoy muy contenta. Tengo a la clientela revolucionada". Llaranes busca nuevo rico. La cafetería Fergon's, en la calle La Toba, repartió ayer 648.000 euros en el sorteo de la bonoloto. "No sé quién se lo habrá llevado, pero no creo que lo vayamos a saber", confesaba esta mañana Sara Blanco, al frente del establecimiento, que hoy era todo un hervidero con la noticia: "La gente no para de preguntar".

El boleto acertante de primera categoría fue sellado en el despacho de la cafetería que regenta Sara Blanco. "Yo estoy muy feliz, ya cuando lo supimos por la noche... Es una alegría", reconoce la hostelera, a la que la felicidad por entregar el premio suma también el acicate que supone la noticia para su negocio. "Ya se está notando", reconoce, casi sin un segundo de respiro para poder atender al periodista.

Otros premios

Ésta no ha sido la primera vez que Blanco reparte suerte por el barrio. Hace poco más de un año, el 18 de junio de 2024, vendió también un segundo premio de la bonoloto agraciado con 33.864 euros. Si bien, el premio más jugoso que ha repartido hasta ahora fue uno primero de la primitiva, de 1,6 millones, que dio en 2012.

En el mismo sorteo que regó de millones este domingo Avilés, hubo tres acertantes de segunda categoría (cinco aciertos más complementario). Cada uno de ellos cobrará un premio de 40.154,48 euros. Los boletos fueron validados en Barcelona, Leioa (Vizcaya) y Valladolid.