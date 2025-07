La ausencia de dos tercios de los trabajadores eleva la espera en La Magdalena para ver al médico

La ausencia de dos tercios de la plantilla de médicos de Atención Primaria en el centro de salud de La Magdalena amenaza con elevar las esperas por una cita de Atención Primaria. Según ha podido saber este diario, de una plantilla de nueve personas, están trabajando tres. "Es un peligro para la salud pública", advierten fuentes conocedoras del caso.

Y la presión no afloja. El Sindicato Médico (Simpa) reconoce que es un momento complicado, en el que la escasez de medios en la sanidad no hace más que entorpecer. El pasado abril, los usuarios de este mismo centro de salud tuvieron que esperar hasta dos semanas por una cita en Atención Primaria. Pero no sólo ellos. Ocurre igual en el Quirinal, Sabugo y Villalegre. La razón la explicaba José Antonio Vidal, que es el secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa). "Si no hacemos atractiva esta región para que vengan profesionales este tipo de problemas no van a tener solución". Y es que el representante del Simpa consideraba entonces que estos retrasos "enormes" se explican por el momento burocrático que está viviendo la sanidad asturiana actualmente: la estabilización de los trabajadores eventuales.

Se han puesto en práctica algunas experiencias para aligerar la lista de espera primaria: las consultas por la tarde, por ejemplo. "Pero esas son voluntarias", aclaran desde el Sindicato Médico.