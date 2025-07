"La danza no es la hermana pobre de las artes escénicas, es la desconocida", dice la coreógrafa María Pagés

María Pagés (Sevilla, 1963) es una de las coreógrafas de flamenco más importantes de España. Dirige con el profesor El Arbi El Harti el Centro Coreográfico "María Pagés", de Fuenlabrada. En 2022 se llevó el premio "Princesa de Asturias" de las Artes junto a Carmen Linares. Estos días ha vuelto a Avilés –estrenó en el Centro Niemeyer su creación "Utopía" en octubre de 2011–. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en el "foyer" del teatro Palacio Valdés que acoge toda esta semana la Escuela de Verano de la Academia de las Artes Escénicas.

-Quería que habláramos sobre lo que aporta la danza o, mejor, sobre lo que debería aportar al sistema educativo.

-¿Por dónde empezamos?

-Empecemos por el principio.

-Hay un interés y una dedicación bastante clara en lo que ha sido siempre mi trayectoria y, sobre todo, mucho más reforzada cuando el El Arbi El Harti y yo empezamos a colaborar juntos, porque él venía del mundo de la Universidad y empezamos a compartir todo lo que son nuestros mundos para concluir en esa dedicación, interés, como digo, y a veces necesidad, de dar a conocer lo que es la danza, porque yo creo que de ahí parte la cuestión: ¿qué es la danza y cuál es el trabajo de la danza? Y también ¿cuál es su propio proceso? Eso siempre es desconocido. Y ese desconocimiento yo creo que es el que trae como consecuencia que la danza no esté en el lugar que le corresponde. Ya mismamente dentro de las artes escénicas: siempre todo se ha asociado al teatro cuando la danza... El hecho de que estemos aquí, en el Palacio Valdés, en esta Escuela de Verano, es también una declaración de intenciones bastante rotunda de apoyo a la danza, de que también forma parte del mundo de las artes escénicas.

-Parece la hermana pobre.

-Yo creo que es la desconocida. No pienso que sea la hermana pobre realmente porque con el tiempo que llevo en ella... Al contrario, la veo de tal riqueza... Siempre todo se limita al hecho escénico del intérprete sobre el escenario que normalmente te sorprende por su virtuosismo o por el hecho de que como espectador tú no seas capaz de hacer lo que hace.Y siempre hay esa admiración, digamos, se reduce a eso. En cambio, la danza es un gran trabajo, es probablemente de las más complejas artes escénicas por todas las disciplinas que es capaz de liderar y, bueno, de aglutinar en un mismo hecho escénico, desde lo que es la propia coreografía y esa construcción hasta lo que es la puesta en escena, la dramaturgia, que es de lo que vamos a hablar hoy [por ayer], la música, todos los elementos escénicos como iluminación, vestuario y espacio escénico, espacio sonoro. Es decir, todo esto la danza lo trabaja: el carácter universal que tiene y el hecho de que la misma disciplina sea su propio idioma. Lo que hace que no se valore o no se considere o no se asocie a otros hechos escénicos viene del propio desconocimiento.

-No hay nunca clases de danza.

-No, es, como le digo, la gran ausente. La danza es la gran ausente en el aspecto educativo. Basta ver un libro de texto. En lo poco que se dedica a las artes en cualquier programa educativo, de cualquier nivel que sea, cualquiera, la danza no está. Es la gran ausente. Puede haber a lo mejor alguna página dedicada a Beethoven, puede haber una página dedicada a Falla, si acaso a Mozart, los clásicos, y la gran ausente es la danza. Quienes construyen y elaboran esos textos realmente no conocen que la danza es otra de las grandes artes que tiene el ser humano, probablemente la más ancestral, probablemente la que está más vinculada al propio ser humano, porque es el cuerpo, el instrumento. Por tanto, es la más inmediata naturalmente, sea la danza, y es la gran ignorada y la gran ausente. Nosotros, desde el Centro Coreográfico "María Pagés", en Fuenlabrada, ya llevamos ocho años, como usted sabe, marcando un programa muy potente para dar a conocer lo que no se conoce: abrir y abrazar a toda la gente involucrada en el mundo de la danza, que es enorme. Y ahora ya con el Centro Danza Matadero, que es el primer espacio en España, teatro, que se dedica a una programación estable, generalista, de danza. Ahí realmente vemos que también es la gran oportunidad, es la gran apuesta por el Ayuntamiento de Madrid, eso está claro a nivel cultural y a nivel danza. Y es la gran oportunidad, insisto, que tenemos para que haya un lugar referente donde se programe danza, donde se piense danza, donde se dé a conocer lo que es la profesión y el arte de la danza.

-El público en general, es así, le quitas "La Bella Durmiente".

-Bueno, yo creo que hay un gran público potencial de danza, hay un gran público, porque si ahora en estos pocos meses que llevamos, porque se inició la programación el día 6 de febrero, ahí en el Centro Danza Matadero, y justo hemos cerrado la primera parte del año el sábado, con Farruquito. Iniciamos con el Ballet Flamenco Andalucía, pero ha pasado Marta Graham, ha pasado Mourad Merzouki, ha pasado Rachir Ourandame con el Ballet de Chaillot, ha pasado... Bueno, ha pasado muchísimo, Lucía Lacarra… Te das cuenta la diversidad de público que hay. Como bien dice, hay un público que va a ver "La Bella Durmiente", pero luego hay un gran público que viene a ver Marta Graham, que ha venido a ver a Farruquito, que ha venido a ver al Ballet Flamenco Andalucía, que ha arrasado... Y te das cuenta la diversidad de público. Por eso pensamos que la danza es una gran apuesta, aunque, fíjese, yo no soy excesivamente optimista, pero sí creo que esta arte nuestra es un caballo ganador, en el sentido de que hay un público potencial, enorme, diverso y que está interesado en todo eso. Seguro, seguro.

-La danza parece una extraescolar para los actores.

-En esta Escuela de Verano, la mayoría de los alumnos son actores, actrices... La mayoría, no; todos. Es un alumnado dedicado al teatro, ¿no? Pues yo creo que la danza debería de formar parte de su educación en las artes escénicas desde el inicio.