IU reprocha que "un PP a la deriva" cargue contra la oposición

La edil de IU de Castrillón, Mar González, reclama al Alcalde, el popular Eloy Alonso, "que no achaque la responsabilidad de su desastrosa gestión a la oposición". Y señaló que el gobierno local no ha sido capaz en tres comisiones de haber superado los errores detectados en las propuestas que se habían llevad y evitar así la nulidad de las mismas, al no haber obtenido, además, el respaldo necesario del Pleno en el caso de la modificación presupuestaria que llevaron de urgencia a la sesión del viernes. González remarcó que llevan un mes dejando constancia en las actas de las comisiones la exigencia de un informe que expresamente se pronuncie sobre la legalidad de incorporar subvenciones nominativas en un presupuesto prorrogado. "No vamos a apoyar soluciones irregulares que vayan a someter al Ayuntamiento a problemas mayores", dijo antes de referirse al gobierno como "un PP a la deriva".