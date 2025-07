"La primera vez que pisé un escenario el corazón se iba corriendo de miedo", dice en el teatro Palacio Valdés Javier Molina, director del Actor's Studio de Nueva York

Javier Molina es director asociado del Actor’Studio, la legendaria escuela de Arte Dramático que fundó Elia Kazan y en la que se formaron Paul Newman, Marlon Brando o Al Pacino. Estos días está en Avilés: imparte uno de los talleres incluidos en la Escuela de Verano de la Academia de las Artes Escénicas de España. En enero estrena la versión que Eduardo Galán ha hecho de "Panorama desde el puente", una de las obras maestras del premio Príncipe de Asturias (2002) Arthur Miller.

-¿Le gusta el teatro Palacio Valdés?

-Me encanta. Se notan los fantasmas.

-El centenario coincidió con la pandemia.

-Esa pandemia a mucha gente le costó mucho.

-Quería hablar con usted de ser actor. He leído que usted afirma que el teatro le salvó.

-Sí.

-Cuénteme por qué le salvó.

-Bueno, me gusta mucho la calle. Yo me crié así en la calle. Mami, cuando se vino para los Estados Unidos, era solamente ella. Era una mujer que no hablaba el idioma con tres hijos. Y bueno, yo vi a mami sufrir mucho. Y uno se cría así. Uno no se da cuenta en esa edad de la importancia de la vida y esas cosas. Y cuando uno ve la pobreza, uno se mete eso. Mire, este fue el primer tatuaje mío que dice que yo amo a Dios [muestra la mano]. Lo hice el verano que tenía 12 yendo para 13, que fue el verano que empecé a vender drogas. Quería unas zapatillas, unos tenis. Y bueno, mami no podía hacer no tenía para nada.

-No tenía dinero.

-No, eso era... En casa lo que siempre había era un techo y un plato de comida. Y así mami era con todo el mundo. Ella siempre tenía las puertas abiertas para todo el mundo. En casa vivió todo el mundo. Venía la gente de Puerto Rico, venía la gente de la calle, los amigos míos, las amigas de mi hermana. Y siempre había un techo y un plato de comida, pero tenías que dejar las drogas y las pistolas afuera. Entonces, yo iba así corriendo y bueno, soy maestro de la calle también. Y siempre estaba así perdido.Yo nunca pensé en mi vida que iba a estar aquí haciendo esto.

-¿Cómo se mete en el teatro?

-Dejé los estudios y tenía un amigo que lo habían matado en la calle. Y mami dijo: "Bueno, tú estás por camino mal, te vas para Puerto Rico". Y me mandó para Puerto Rico. Y bueno, yo vengo de la ciudad. Estoy en Puerto Rico y yo me estoy viviendo loco. Yo le dije a mami: "Si me dejas regresar, vuelvo a los estudios". Dice: "Está bien". Vengo y voy a los estudios. Y cuando voy a la escuela para entrar otra vez, una mujer me dice, tú más nunca vas a terminar. Lo tuyo es la calle son... Porque tú no te vas a poner a trabajar en una factoría. A mí no me gusta cuando la gente me dice que yo no puedo hacer algo. Que yo no sé hacer algo. Yo le dije: "Bueno, está bien, vamos a ver". Y fui a una maestra de inglés y le dije: "¿Qué es lo que tengo que hacer para pasar en tu curso?" Y ella me dijo: "Bueno, yo quiero que tú seas Zach en ‘A Chorus Line’". Sí, sí, el director en el "A Chorus Line". Y yo dije que no. Y ella dijo: "Bueno, está bien, nos vemos el año que viene". Y yo, no, no, no. Entonces tuve que escoger entre el ego y pasar el curso. Y me metí. Y el momento que pisé por primera vez el escenario mi corazón se iba corriendo de miedo, de susto. Y yo dije: "Bueno, esto me gusta más que las drogas". Me gusta estar así, con miedo. Entonces me puse a hacer eso y, bueno, terminé. Y yo no sabía que esto era un trabajo. Yo no sabía que la gente hacía esto profesional.

-¿Cuándo le pagaron por primera vez?

-¿Cuándo me pagaron por primera vez? Mucho más tarde. Mucho, mucho más tarde, porque yo creo no... Ni me acuerdo. ¿Cuál? ¿Cuál fue la obra? No sé. Pero el que me acuerdo fue mi primera película, que se llama "99 Homes", con Andrew Garfield. Fue en el 2014, que se grabó en New Orleans. Esa fue la primera película y la primera vez que me pagaron, que me pagaron bien porque allá en el teatro te quedas con hambre. Se hace difícil. Si no es Broadway, ya sabes, puede ser que te paguen un poquito mejor... Se puede sobrevivir.

-¿Y qué tiene el teatro?

-Ay, bendito. Es porque uno puede reconstruirse. Para mí es como la terapia, porque ahí en el teatro fue que yo me vine a conocer de verdad, que yo encontré quién es Javier Molina, ¿sabe? Y cada vez me estoy mirando, me estoy conociendo, me estoy abriendo, estoy creciendo, descubriendo partes sobre yo mismo que no sabía que estaban ahí. Entonces la gente viene al teatro. Para mí el teatro es un sitio para aprender, para descubrir, para la magia, una cosa...

-¿Qué hay que hacer para ingresar en el Actor’s Studio?

Todo va por audiciones. Nosotros no estamos buscando que uno haga la escena, estamos buscando que viva dentro de la escena, que es una cosa muy distinta y que muchos artistas... Porque hay muchos artistas que son profesionales, que tú le dices: "Ahí está tu marca, aquí está la luz, así son las líneas, y te lo hacen así y te sale bien limpio". Pero eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe hacer la escena. Te meten en cualquier curso, en cualquier taller y te van a enseñar a hacer la escena. En el Actor’s Studio te vamos a enseñar, te vamos a ayudar a vivir dentro de la escena. Entonces, para entrar a ser miembro del Actor’s Studio tienes que aprender a vivir en la escena, en el teatro.

-¿Cómo se mete usted en el Actor Studio?

-Un hermano mío y yo entramos juntos. Un día viene y me dice: "Yo quiero ser actor". Y yo: "Pero tú nunca lo has hecho". "Yo sé que nunca lo has hecho, pero yo creo que lo puedo hacer". Recuerde que no me gusta que me digan que no puedo hacer algo. Yo le digo: "Bueno, está bien, vamos a intentarlo, vamos a ver" Y él se puso a hacer una audición para el Actor’s Studio, para la maestría, y yo le dirigí la escena de él y después lo hice con él como actor y fuimos a hacer la prueba. Y cuando se acabó, ellos me preguntaron si yo quería estudiar ahí como director.

-El año que viene va a montar en España con Eduardo Galán "Panorama desde el puente·"

-Estoy súper contento y orgulloso. Antes de venit, me llamó Ellen Burstyn para felicitarme. Ella estaba rodando una película en Australia y va y me dice: "Te vas a España, vas a dirigir una obra, qué lindo". Felicitándome.Entonces estamos todos bien contentos porque ella me ha ayudado mucho. Entonces yo vengo con mucha alegría y con el corazón lleno y con la imaginación loca.