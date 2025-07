Radiografía de la pobreza en Avilés: esta es la "solución" al precio de la vivienda de las familias sin recursos, advierte Cáritas

El encarecimiento de la vivienda golpea con mayor dureza a las familias con escasez de recursos. Así lo advierte Cáritas en el Arciprestazgo de Avilés, según los datos de la memoria de 2024, una radiografía de la pobreza en la comarca en la que además de los problemas para acceder a un hogar también se refleja que el perfil del demandante de ayuda es un extranjero –mayoritariamente hispanohablante– sin recursos y recién llegado a la ciudad, que demanda, fundamentalmente, ayuda para encontrar un empleo y regularizar su situación.

El de la vivienda es, tal y como advierten desde Cáritas, el principal problema en el que se encuentran sus beneficiarios. Según la estadística del año pasado, el 80% de las familias comparten vivienda de alguna manera. Y no solo eso, las estadísticas del pasado ejercicio, el último cerrado, reflejan que en el 50% de los hogares la persona titular del expediente no percibe ingresos regulares, una proporción que en 2023 era del 31%. "Esta situación, la del alquiler o el realquiler por habitaciones, no es para nada el ideal. Sobre todo si hay menores de por medio", advierte Pilar Díaz Cano, responsable técnica del servicio de Análisis y Estudios de Cáritas.

En 2024, Cáritas atendió en el arciprestazgo de Avilés a 1.789 personas repartidas en 810 hogares, una cifra sensiblemente inferior a la del año anterior, 2023, cuando habían prestado servicio a 951 hogares. Junto a este descenso, Félix Amorín, coordinador de la entidad, señala que se está percibiendo un aumento de asistencia a migrantes. Así, los datos de 2024 desvelan que el 72% de las personas atendidas eran extranjeras (en 2023 fueron el 59%), el 87% de ellos son de origen latinoamericano (en 2023 esta estadística era del 77%) y que el 53% se encuentran en una situación administrativa irregular (cuando en 2023 fueron el 42%).

[object Object] En 2024 Cáritas destinó 305.587 euros a ayudas a las necesidades básicas (vivienda, suministros, salud...), una cifra que en 2023 había ascendido hasta los 404.0542 euros. El 75% de esas ayudas se destinaron a alimentación e higiene, y el 16% a gastos de vivienda. El año pasado 37 personas se encontraban dentro del Proyecto Red Hogares de Cáritas y hasta 54 pasaron por la casa de acogida "Luz R. Casanova". En el programa Cáritas LABORA de inserción laboral han participado 463 personas y en la bioescuela, 42. Cáritas cuenta con 254 voluntarios divididos en 21 equipos en el arciprestazgo de Avilés.

Sobre el tiempo de acompañamiento con Cáritas, Amorín detalla que solo el 13% reciben ayuda de la entidad durante más de cinco años, y que prácticamente la mitad de los beneficiarios recibieron asistencia por primera vez en 2024. "Son personas que llevan poco tiempo viviendo en Asturias y que acuden buscando apoyo económico y de asesoramiento", define el presidente, de la labor de "salvavidas" que realiza la entidad: "Llegamos antes que la administración, porque precisamente atendemos a mucha gente que no tiene acceso a las ayudas de la administración por su situación irregular".

Y ese es otro de los principales servicios que ofrecen desde Cáritas, como explican Amorín y Cano: "Para ellos es fundamental el acompañamiento ante la administración, que no siempre es todo lo ágil que nos gustaría".

Félix Amorín y Pilar Díaz, en la sede de Cáritas en Avilés. / Mara Villamuza

Avilés, con un 7,9%, lidera el alza de los precios de las casas en Asturias

Avilés lidera la subida de precios de la vivienda en Asturias. Según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa, el precio del metro cuadrado de vivienda subió un 7,9% en el último trimestre, la cifra más alta de la región, que también sigue una tendencia alcista. «El fuerte encarecimiento de la vivienda se posiciona como un problema para la accesibilidad a la vivienda, que se sitúa en niveles históricos de dificultad. La causa principal es el desequilibrio estructural entre oferta y demanda», explica María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, sobre esta situación.

A Avilés, en este ranking le siguen de incrementos de precio en el segundo trimestre le siguen Gijón (7,6%), Llanes (6,5%), Castrillón (5,8%), Valdés - Luarca (4,7%), Oviedo (4,7%), Grado (4,0%), Aller (2,9%), Pravia (2,2%) y Corvera de Asturias (0,3%).

Si bien, en cuanto a precio del suelo, solo hay cinco concejos con cotizaciones por encima de los 2.000 euros el metro cuadrado. Llanes, con 3.027 euros el metro cuadrado; Gijón, con 2.782; Oviedo, con 2.364; y Castrillón con 2.246. Por otro lado, los únicos municipios por debajo de los 1.000 euros son: San Martín del Rey Aurelio (899 euros el metro cuadrado), Langreo con (931) y Aller (984).

«La demanda roza máximos impulsada por el cambio de preferencias tras la pandemia, el crecimiento migratorio (500.000 personas en un año), la bajada de tipos de interés y el aumento de los hogares unipersonales. Mientras, del lado de la oferta, la falta de vivienda pública es clave», argumenta Matos. n