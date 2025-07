La unión entre deporte y terapia. Así afrontan su amor por los deportes acuáticos a orillas del embalse de Trasona (Corvera), más concretamente en el club Asturias Dragon Boat. En este equipo, además de competir a nivel nacional, también sirve para que sus deportistas puedan continuar con su recuperación del cáncer de mama. Según explican, los movimientos que hay que hacer en la embarcación ayudan a la circulación de la sangre y hace que se olviden todos los problemas cotidianos. "Se lo recomendamos a todo el mundo, hayas pasado un cáncer o no", aseguran Mercedes Fernández y Cova Noriega, dos de sus deportistas.

Pero ¿qué es el Dragon Boat? Esta modalidad de piragüismo tiene su origen en China hace dos mil años. La embarcación cuenta con doce o veintidós palistas, dependiendo de la especialidad, y dentro de la tripulación hay una persona que dirige el ritmo de la palada y otra que lleva la dirección del barco. Como en la mayoría de competiciones de piragüismo la competición consiste en recorrer una determinada distancia en el menor tiempo posible. Lo más llamativo de este deporte es la propia embarcación, que se asemeja a la forma de un dragón chino, como se puede ver en la cabeza y en la cola del barco.

Remo en Trasona de la China milenaria

"Ha sido un acierto total empezar aquí", asegura Fernández, que empezó en el mundo del Dragon Boat tras operarse de un cáncer de mama. "Voy a cumplir mi primer año y no puedo estar más contenta. Me lo aconsejaron porque me podría venir bien para el brazo y no se equivocaron", señala la deportista, que explica que la clave de este deporte está en la técnica de remo. "Al quitarte los ganglios, los brazos se quedan como sin defensas. En mi caso yo me pasaba las noches rabiada de dolores. Al hacer este ejercicio hace que la sangre fluya mucho mejor, y eso te alivia un montón", detalla la palista.

Como anécdota, Fernández apunta que una compañera suya tenía una linfedema que le había salido años después de operarse. Tras subirse por primera vez a un Dragon Boat, dicha inflamación le bajó seis centímetros. Y no solo eso. "Este es un deporte de equipo y, cuando estamos en el agua, solo te centras en ello y te olvidas de todo lo que pase fuera. Solo disfrutar, y eso es algo que viene genial", indica.

Sus palabras las refrenda Noriega. "A mí me convencieron después de la pandemia y la verdad que estoy encantada, No solo es un tema físico, también notas una gran mejoría a nivel mental", señala la avilesina, que asegura que "he encontrado otra familia, la familia del agua". "Ahora vamos a competiciones, pasamos ratos todos juntos, entrenamos... Cuando acabamos un día ya estamos pensando cuando nos volvemos a juntar", afirma.

El club está a punto de soplar las velas por su décimo cumpleaños y vive un momento de salud envidiable. "Cada vez se está apuntando más gente y ya hay momentos en el que tenemos que salir con dos barcos de iniciación. En el San Agustín se está poniendo de moda, yo se lo comentó a mis compañeras y ellas, además de recomendárselo a más gente, también se animan a probar", asegura la enfermera, que recomienda este deporte no solo a la gente que haya pasado por un cáncer de mama, sino a todo aquel que quiera meterse en club con un ambiente familiar y donde se prima el pasarlo bien antes que la propia competición. "Aquí se premia el trabajo en equipo, no el individualismo, y a mi es algo que me encanta. Esperamos que sea un deporte que se siga conociendo", sentencian.