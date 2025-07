"Etelvino Vázquez ha desarrollado en Asturias el espíritu del teatro independiente", dice Alberto Fernández Torres

El profesor Alberto Fernández Torres –lo es en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III y también en el de Estudios Avanzados de Teatro de la Universidad Internacional de La Rioja. Fue el encargado de abrir este lunes la Escuela de Verano de la Academia de Artes Escénicas que se desarrolla toda esta semana en Avilés. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la sala de conferencias de la Casa de Cultura.

-¿Quién fue el primero que dijo que el suyo no era teatro burgués?

-Bueno, eso, como suele ocurrir en estos casos, no hay un momento exacto en el que alguien dice: "Inauguramos el teatro independiente". Lo que hay es un precipitado que viene de años atrás. Un precipitado en el que se juntan, digamos, muchos ríos, muchos ríos que, con la situación de dictadura franquista que había, van buscando la manera de expresarse. ¿Cuáles son estos ríos? Fundamentalmente: los teatros universitarios que se habían creado con el sindicato falangista, con el Sindicato de Estudiantes Universitarios falangistas. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Si tú quieres hacer teatro y quieres hacer teatro de manera creativa, vas a terminar encontrándote con autores, directores, que cuestionan el sistema social habitualmente, el sistema estético. Entonces, es casi inevitable que si tú eres un universitario y tienes inquietudes teatrales, es muy difícil que te interese hacer un teatro convencional. Primer río. Segundo río, una cosa que se llamó teatro de cámara y ensayo. Esto fue una cosa que se inventó el régimen franquista para dar un poco salida, diciendo a la gente que quiere hacer un teatro un poco rupturista, incluso un teatro crítico, para no ahogarles y parecer que somos más tolerantes de lo que somos, pues creamos este régimen. Tenían una particularidad: solo podían hacer entre una y tres representaciones. El impacto en el público era escaso -una, dos, tres representaciones-, pero salían de ahí profesionales.

-¿Y cuál era el tercer río?

-Teatros de barrio, teatros aficionados, teatros paralegales vamos a decir. Hacían teatro por afición. Estos tres ríos van confluyendo y, de repente, a principios de los años 60, empieza a haber grupos universitarios que no quieren trabajar con el Sindicato de Estudiantes Universitarios, que entra en crisis y salta por los aires. Gente que del teatro de cámara y ensayo quiere hacer otro teatro, pero quiere hacerlo más de tres veces por semana. Gente de teatro de barrio que dice yo tengo aquí mi vocación, entonces quiero hacer teatro, pero para llegar a la gente y tal. Todo eso va confluyendo y, como decía al principio, no hay un pitido donde empieza el partido, sino que a principios de los años 60 estos grupos empiezan a llamarse independientes. Se llaman así, independientes, porque son independientes del sistema asistente. Y ahí empieza.

-Cataluña hizo cumbre en el teatro independiente.

-Fue donde se desarrolló más.

-¿Por qué?

-Bueno, yo creo que por muchos motivos. Vamos a ver. Estoy simplificando muchísimo, ¿verdad? Pero, uno: Cataluña es una zona territorial en la que hay grandes ciudades, no muy lejanas unas otras de sí, grandes pueblos, incluso en aquella época, grandes pueblos cercanos a las capitales, con lo cual era mucho más sencillo que un grupo que, por ejemplo, estaba en Barcelona, pudiera encontrar a pocos kilómetros otra posibilidad de hacer teatro. Segundo, en aquella época, Cataluña era, sin duda, el territorio más, vamos a decir, entre comillas, "europeo". Entonces, lo que ocurría en Europa, en la Europa democrática, era más fácil que llegara a Cataluña que a otras zonas de la península. Era una sociedad con dinero. Dinero y con una pequeña burguesía, y una burguesía muy importante, que era un público, digamos, fácil para esto. Era zona, con mucha clase trabajadora, inmigrante, muchos de ellos, con lo cual era un público que aceptaba muy bien un teatro que fuera crítico, que les dijera, oiga, que lo están explotando, que no le dejan hablar y tal. Es decir, se juntaban muchas cosas de ese estilo. Luego era una sociedad muy culta. Todo esto, yo creo que fue un precipitado que hizo que Cataluña fuera, desde el principio, el sitio donde había más grupos, más consolidados, más relacionados entre sí.

-La evolución que ha tenido Els Joglars en este último medio siglo. ¿Es la que querían los grupos independientes?

-A ver, yo creo que, igual que digo que no hay un pitido inicial, tampoco hay un árbitro que dice: "Se acabó el partido". Pero, exagerando, yo creo, es una opinión personal, que el teatro independiente muere de extinción, no muere por asesinato, eso habría mucho que hablar, muere de extinción a principios de los años 80. ¿Qué ocurre? ¿Desaparece esa gente? No. Algunos se van transformando en compañías privadas que hacen un teatro todavía de experimentación, no digo de vanguardia, experimentación, moderno, crítico, pero ya no con el espíritu del teatro independiente, son otra cosa más profesionalizada, que tienen sus propias salas, generalmente, cosas que los grupos independientes muy pocos tenían salas, y que tienen ya una visión más de futuro, de servicio público, es decir, reciben subvenciones, porque hacen un teatro muy importante, entonces estos ya para mí ya no son grupos independientes, son compañías que proceden del teatro independiente, pero que ya son otra cosa, muy estimable, fundamental, pero no son teatro independiente. Y Joglars es uno de los ejemplos: siguen existiendo, igual que Els Comediants, igual que Dagoll Dagoll. Vienen del teatro independiente, pero ya no son teatro independiente.

-Me llamó mucho la atención ver a Albert Boadella dirigir a Arturo Fernández en aquel "Don Juan".

-Está hablando de un personaje muy particular que es Albert Boadella, un tipo genial por muchos aspectos, provocativo, a veces parece que es voluntariamente provocativo, y digamos artificialmente provocativo a veces, pero vamos, siempre con un sentido, es decir, tú puedes no compartir lo que dice Albert Boadella, puedes no compartir sus opiniones políticas, pero lo que es difícil es no reconocer que tiene un genio particular a la hora de exponerlas, pero es un caso muy particular. Albert Boadella hoy representa Albert Boadella y no creo que quiera representar a otra cosa que es el propio Albert Boadella y bienvenido sea, pero creo que esa gente hace falta en el sector teatral, pero efectivamente es paradójico, si dices oiga, ¿y qué hace usted aquí?

-Con Arturo Fernández.

-Con Arturo Fernández, es una cosa paradójica si quiere, pero bueno, estamos hablando, como usted bien dice, cincuenta años más tarde, es decir, mucha gente que venía del teatro independiente pasó a los teatros públicos. No menos de 200 actores, actrices y directores pasaron del teatro independiente al teatro profesional, comercial o público. Algunos han mantenido esa línea de compromiso estético, de investigación de desarrollo, de experimentación y otros, pues se han integrado.

-En el caso contrario a Boadella estaba Juan Margallo.

-Aquí en Asturias, Etelvino Vázquez. Lo que hace Etelvino Vázquez ya no se puede decir que sea teatro exactamente independiente, pero lo que ha desarrollado en Asturias es el espíritu del teatro independiente.