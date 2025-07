El Festival de Salinas Surf, Music and Friends vuelve el 31 de julio

Regresa a la playa de Salinas la duodécima edición del Festival de Salinas Surf, Music and Friends del 31 de julio al 3 de agosto. El evento es gratuito y tiene programado diferentes tipos de eventos para los amantes del surf, la música, la inclusión, la vida activa, la sostenibilidad y la cultura marina para todas las edades.

El festival expande el SM&F Surf Films, un festival de cine con más de 12 proyecciones en la programación nocturna durante los cuatro días. El sábado 2 de agosto se celebrará la primera parada del circuito EDP Surf Pro Spain en el que se reúnen algunos de los surfistas profesionales más importantes en la actualidad. Destacan otros eventos como WaterWo-man Challenge o Ocean Women y Ocean Man el domingo 3 frente a la escalera 4 que mantendrán el fin de semana con competiciones.

El Aula del Mar reunirá a científicos, activistas y educadores que desarrollarán talleres y ponencia.

La música volverá a ser uno de los reclamos del festival con conciertos de grupos como Bisonte, Los Idiotas, Tigre y Diamante, Sintrón y Odeio Transar, además de sesiones con DJ como Rocket DJ, Candela Daltón y Promodiscopy. Acompañará el evento foodtrucks, tiendas de surf.

Indicaciones del Festival

Acceso totalmente gratuito y actividades para todos los públicos con puntos de venta de comida y tiendas. Títulos como The Search for the Volcano Island, Maya and the Wave, Retum to the Bering o Diario del Gringo El programa completo con las localizaciones exactas se dará a conocer en la web del festival.