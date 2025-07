Luanco se rinde a Antonia García, por "una vida dedicada a su pescadería"

"Este es un acto con mucho sentimiento, porque le hacemos homenaje a Antonia García Lozano, conocida como Tonia, el ‘Bonito de Oro 2025’, para celebrar una vida que ha sido entregada a su oficio", así arrancó Chus Paradelo, presidente de Otea Gozón, el acto de presentación del Festival del Bonito en Luanco, que este año cumple su 42.ª edición y que, además, sirvió para rendir honores al "alma" de Pescados Jesús, uno de los negocios con más solera de todo Gozón. Además, se presentó el cartel del certamen, que esta vez ha sido diseñado por Brandy Matteo Castañeda Cortez.

El niño Brandy Matteo Castañeda, tras la entrega de los premios. | OTEA

"Estoy muy nerviosa. Esto no me lo esperaba", reconoció García, que estuvo acompañada por su hijo durante el homenaje. Su marido no pudo llegar por estar pescando bocarte. "Yo vivo y trabajo en Luanco, pero soy zamorana de pura cepa. Aquello no se olvida nunca", explica la pescadera, que con dieciséis años aterrizó en Luanco, lugar del que ya nunca se fue. Su conexión con el mar empezó en 1984 y la selló en 1988, cuando se hizo propietaria de la pescadería en la que llevaba trabajando cuatro años. Ahora, más de cuarenta años después, el negocio cuenta con cinco personas en plantilla.

Foto de familia con el cartel del Festival del Bonito.

"Este "Bonito de Oro" es el reflejo del respeto y la consideración que los luanqueses y OTEA Gozón le profesan. Ahora, con una nieta destacada en la hípica, Tonia disfruta de un merecido tiempo de descanso, fruto de una vida dedicada al producto del mar, a Luanco y a su gente, un legado de esfuerzo, sabiduría y cariño que hoy celebramos con orgullo", aseguró Paradelo, palabras que firmó también Javier Martínez, vicepresidente de Otea a nivel regional, que además felicitó al Ayuntamiento de Gozón por haber reducido las tasas para las terrazas, algo que considera "clave para el sector". Por su parte, Jorge Suárez, Alcalde del concejo, destacó la importancia de que haya una junta local de hostelería "para tener una interlocución directa". "Nos espera un gran verano, será un reto para todos", señaló.

El Festival del Bonito, que arranca mañana en Luanco, cuenta este año con dos negocios más que el año pasado, alcanzando ya los doce participantes. Los diferentes platos se podrán degustar hasta el próximo domingo. Los restaurantes participantes son el bar de tapas La Rula, bar El Muelle, Las Delicias de Güela, la sidrería el Parque, Camarote Luanco, Raíz de Mar gastrobar , D de Diego, El Tormentín, Guernica, La barquera, La Ribera y la Playa by Chus.