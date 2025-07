Vox acusa al PSOE de "querer bloquear al Ayuntamiento"

El concejal y portavoz de Vox en Castrillón, Rafael González Gallego, ha acusado a PSOE e IU "de pretender dilatar los procedimientos para las modificaciones presupuestarias solicitando informes absurdos y divulgando a los cuatro vientos falacias irresponsables y cargadas de intención política, frustración e intención de derribar al adversario a cualquier precio". González alude a las acusaciones vertidas sobre que "el PP ha caído en los brazos de Vox, aceptando sus condiciones ideológicas respecto al colectivo LGTBI, e imposiciones para beneficiar a la calle Campoamor de Salinas abandonando el resto del concejo". "Esas acusaciones son totalmente falsas y denotan el nerviosismo del PSOE por no conseguir bloquear el Ayuntamiento, algo que sucedería en el supuesto de que Vox no apoyara las modificaciones presupuestarias", insisten. Desde el partido recuerdan que han apoyado las modificaciones presupuestarias para no paralizar el Ayuntamiento.