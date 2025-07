Los asturianos que lo reventaron cantando en la boda de la influencer Susana Bicho y Guille Valle: "¡Sois enormes!"

¿Quién no ha oído hablar en las última semanas de la boda de la influencer Susana Bicho con el empresario Guille Valle? La pareja se casó el pasado viernes 13 de junio en la finca El Gasco, a las afueras de Madrid, y al enlace acudieron rostros famosos, como Dulceida, Anabel Pantoja, Nagore Robles, Melyssa Pinto o Madame de Rosa. De la celebración se ha hablado mucho y no solo por la lista de invitados. Sino también por la filtración del vestido de la novia por parte de la sobrina de Isabel Pantoja (la exclusiva de la boda la tenía la revista "Semana") y la fugaz presencia del actor Mario Casas, que acudió en coche para dejar a su novia, la influencer Melyssa Pinto.

En esta gran boda hubo presencia asturiana, y más en concreto, avilesina. La "Villaboy Band", el grupo musical que lidera Jorge Villaboy, actuó en la fiesta de Susana Bicho y Guille del Valle. Y cómo no, lo reventaron. "Enormes!!!", escribió el novio. "Que dure este minuto cien años más", comentó Nagore Robles. Otros invitados no famosos también se rindieron al talento y la energía de los asturianos: "Estuvisteis increíbles, qué bien me lo pasé, qué buenos profesionales"; "Enhorabuena!!! Fue un gustazo poder disfrutar de vuestro directazo! Increíbles!!".

Boda de Marta Pombo

No es la primera vez que Jorge Villaboy (cantante), Abraham Loya (bajista), Guillermo Fernández (guitarrista) y Alberto Menéndez (batería), los componentes de "Villaboy Band", triunfan en una boda de famosos. Lo hicieron en 2023 en el enlace de la influencer Marta Pombo (la hermana de María Pombo) con Luis Zamalloa, también en Madrid.

"Os habéis pasado el juego, increíbles", escribió en aquella ocasión el influencer Tomás Páramo. "No he visto nada igual en mi vida", aseguró José Castellano, cuñado de María Pombo. "Han sido el auténtico descubrimiento y un espectáculo", afirmó la también creadora de contenido Teresa Andrés Gonzalvo.

Los novios pidieron la canción "Bailemos"

Ahora mismo "Villaboy Band" es el grupo de referencia en el sector nupcial español, lo cual lleva a sus componentes a sentirse "en la cresta de la ola musical", satisfechos pero también responsabilizados de mantener la calidad que les ha hecho llegar a ese estatus.

El show de la boda de Susana Bicho, de nombre real Susana Molina, duró una hora aproximadamente y los novios pidieron la canción de Dani Fernández "Bailemos". Justo este es el tema que aparece en el vídeo que el grupo avilesino ha difundido de la fiesta en sus redes sociales. "Hace apenas una semana que @villaboy_band estuvimos en una boda de revista, pero sobre todo tocando para una pareja de cine. @susana_bicho @gvallef nos guardamos este recuerdo aquí para siempre. Gracias por querernos y por ser tan geniales!", escribieron en su cuenta de Instagram.

La "Villaboy Band". / .

Quiénes son la "Villaboy Band"

La "Villaboy Band" tiene su origen en otro grupo, "Los Morrigans". Jorge Villaboy, Abraham Loya y Pablo Díaz, formaron el núcleo duro de esta formación que empezó a despuntar en 2010, llegando a ganar el concurso de maqueta de los "40 Principales".

Tras varios discos de estudio y llegar a ser imagen de la denominación de origen vino de Rueda, el grupo fue quedándose fuera del circuito nacional hasta llegar a parar en seco. Pese a ello, sus integrantes mantuvieron el vínculo y de ahí ha surgido la "Villaboy Band", un grupo enfocado a amenizar bodas y otros eventos.

Esta aventura empezó por no decir "no" a la propuesta de actuar en un evento que organizó una conocida marca de cosmética. "Preparamos un repertorio básico de versiones y vimos que el espectáculo gustó, de modo que cuando llegaron otras ofertas seguimos diciendo que sí. La buena crítica y la suerte de que quien nos ve actuar suele recomendarnos nos han catapultado y en este momento estamos ‘on fire’", explicó Villaboy a este periódico, para tratar de hacer entender cómo es posible que grandes marcas, gente VIP y novios de toda España y parte del extranjero se rifen a cinco músicos avilesinos para que pongan la música a sus momentos más especiales.

Una boda que costó 90.000 euros

La influencer y ganadora de Gran Hermano 14, Susana Bicho, desveló a su amiga Nagore Robles el dineral que se había gastado ella y su pareja en el enlace. Bicho acudió como invitada al podcast de Nagore Robles "La casa de mi vecina" y allí contestó a la gran pregunta.

"Lo que es pagar, de salir de la cuenta conjunta, a la boda... Entre 70 y 90", afirmó. Nagore Robles quedó boquiabierta: "¿Mil? ¡Pero que me estás contando! O sea, me cagon la leche...". Y eso que, según aseguró la exconcursante de La Isla de las Tentaciones, "pusimos cosas normales". "No, no, la gente se gasta eso de normal", se defendió. Y eso a pesar de que le hicieron descuentos "en algunas cosas", como confesó.