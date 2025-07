"La música de cámara es la manera más natural de entender esta profesión", dice el chelista avilesino Gabriel Ureña

El violonchelista avilesino Gabriel Ureña (1989) es el director artístico del Festival Internacional de Música de Cámara Avilés Música, que este año–su segunda edición– se celebra del 7 al 12 de este mes de julio en dos escenarios: el palacio de Camposagrado y la Casa de Cultura. Los músicos invitados en esta ocasión son: Kirill Troussov, Roberta Verna, Jesús Reina, Liana Gourdjia, Florian Peelman, Rumen Cvetlov, Alexey Zhilin y José Gallardo. Ureña atiende llamada de LA NUEVA ESPAÑA desde Murcia, donde tiene varios recitales.

-Ya decía el año pasado que el Festival habían llegado para quedarse.

-Viendo la acogida que tuvimos el año pasado decidimos continuar la aventura. Y, además, aumentar el calendario en dos días más, en dos conciertos más.

-¿Cómo se organiza?

-Estoy en Murcia. Llegué ayer de madrugada [por el lunes]. Había tocado en Santander como solista: en Torrelavega y, el domingo, en el palacio de Festivales de Santander. Cogí el coche por la noche y para Murcia, porque ayer [el lunes] tenía concierto aquí. Hoy también [el martes] y el viernes. El sábado vuelvo para Asturias, para empezar el lunes ahí.

-Por eso digo, ¿cómo se organiza?

-Bueno, pues eso, un poco de organización, horarios… Al final lo más importante, lo más difícil, es tener a estos artistas en el programa, ¿no? Eso es lo más complicado. A pesar de eso, de que es complicado, para nosotros no lo ha sido tanto porque todos tienen muchas ganas de venir, algunos ya repiten, y otros ya han oído hablar del festival de tal manera que hace tiempo que manifestaron su deseo de venir.

-Son compañeros suyos, ¿no?

-Sí, han tocado conmigo en giras, en la orquesta Utopía de Teodor Currentzis algunos de ellos, otros, son compañeros con los que he estudiado y, pues eso, hacemos un grupo de gente que nos encanta la música de cámara y...

-El Conservatorio de Avilés no sólo ha creado una cantera de músicos, también de espectadores.

-Sí, claro, claro que sí, y Avilés también tiene una Sociedad Filarmónica de muchos años, de mucha antigüedad. En Avilés hay mucho amor por la música, en toda Asturias, realmente. Entonces, un festival como este Avilés Música en Asturias no lo hay en verano, y bueno, ni a lo largo del año tampoco.

-Uno de los conciertos que programan lo han llamado "Gala virtuosa". ¿Me lo explica?

-Bueno, bueno, en este caso no puedo dar muchos datos de lo que comenté en la rueda de prensa del Festival. Se trata de un programa sorpresa donde actuarán todos los músicos del Festival y ya está, así es, no se puede desvelar nada más.

-Vale, vale.

-El repertorio es secreto, pero... no, no defraudará. Está creando mucha expectación, y la verdad es que la venta de entradas va muy bien también. Bueno, quiero añadir que quedan muy pocas entradas ya a la venta del día de concierto inaugural, para que la gente no se quede sin ellas.

-Las venden en la web avilesmusica.com.

-Eso es, eso es muy importante.

-¿Qué le da la música de cámara que no consigue la música sinfónica?

Lo que a mí me aporta la música de cámara es la base, la base para todo lo demás: para los recitales, para tocar. Claro que hay que dominar el instrumento primero, ¿no? Para mí la música de cámara es la manera más natural o más completa de entender esta profesión.