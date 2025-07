María Cheza, en el pregón de las fiestas de Piedras Blancas: "Tenemos que apoyar a los comercios y a los clubes locales"

"Quiero que desconectéis, que dejéis todas las preocupaciones de lado y que aprovechéis estas fiestas". Así de clara se mostró María Echezarreta, conocida como "Cheza", en el pregón que supuso el inicio de las fiestas de Piedras Blancas. La guardameta, que a pesar de improvisar pronunció un discurso muy emotivo, pidió a los asistentes que disfrutasen del fin de semana y tuvo palabras de cariño hacia el pequeño comercio del concejo, que reconoció que siempre la ha apoyado.

Tras una breve presentación, la deportista explicó que "siempre he querido ser más que una futbolista, y eso creo que es lo que me ha traído aquí". "Me mudé de pequeña a Pillarno, aunque en aquel momento no me di cuenta de la importancia que tenía eso. Estoy orgullosa de decir que mis vecinos son las vacas y las cabras y que soy castrillonense", bromeó la guardameta, que destacó que Castrillón le ha hecho tener "un gran sentimiento de pertenencia, además de una de mis mejores amigas". Con esa amiga fue con la que más disfrutó de las fiestas de Piedras Blancas, las que este viernes inauguró. "Siempre eran días muy especiales. Recuerdo que esas noches eran eternas, nos tirábamos bailando y cantando hasta que nos reclamaban en casa", aseguró.

Para que la gente pueda sentir esas sensaciones, Cheza pidió que la gente "aproveche estas fiestas, porque el tiempo vuela y enseguida llega el primer día de clase, los pequeños crecen y empiezan a doler las rodillas". "Yo he estado fuera, he vivido en Estados Unidos y puedo decir que Castrillón es especial", destacó la portera, que añadió que ahora está intentando traer al concejo lo que ella no tuvo de pequeña. "Por ello estoy muy agradecida al concejo y sobre todo al pequeño comercio, porque siempre me han apoyado cuando he necesitado algo. Tenemos que ayudarles a que sigan creciendo, al igual que con las instituciones deportivas como el Hispano, que es ya centenaria y hay que seguir dándoles recursos para que no dejen de darnos alegrías".

Pasacalles de la Banda de Gaitas de Castrillón. | MIKI LÓPEZ

En el acto también intervino Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, que calificó estos días como "muy especiales". "Para los que somos de aquí tiene un significado especial. Aquí nací, aquí crecí y aquí vivo, corrí por estas calles, por el campo de la iglesia… Ahí fue donde se forjó el sentimiento de muchos hacia Piedras Blancas", apuntó el regidor, que también se acordó del Hispano, cuyo presidente leerá el pregón del Día de Castrillón. "Piedras Blancas ha cambiado, ha ido creciendo y cada vez tiene más servicios, pero lo más importante es que no se pierda la cercanía y el sentimiento de comunidad", sentenció Alonso.

Tras estos discursos y la actuación de la Banda de Gaitas de Castrillón, que realizaron un pasacalles previo al pregón, el grupo Da Silva y Rafa Kas cogieron el testigo para seguir animando la primera jornada de los festejos. Por la noche estaba previsto que los encargados de animar la primera de las verbenas fuesen el grupo "Origen" y el espectáculo "Revolution Experience".

Las actividades del sábado

Las actividades arrancarán a las 11.00 horas con la primera sesión del concurso de tiro de gomero, que se hará en el parque de La Libertad. Por la mañana será la tirada por equipos y a distancia en pista, mientras que por la tarde se hará la individual de precisión. A las 19.00 horas se realizará una fiesta de la espuma en la plaza de Europa y, media hora después, arrancará "Bailando en la calle", con el "Dúo Brass" en la plaza de la Constitución. A las 20.00 horas se celebrará la semifinal del FESTIAMAS para, posteriormente, dar paso a la verbena, que correrá a cargo de las orquestas "Cañón" y "Waykas".