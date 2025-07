María 'Cheza', pregonera de las fiestas de Piedras Blancas: "Durante el pregón me acordaré de mis padres y mi familia"

Hablar de fútbol en Castrillón es hablar de María Echezarreta, conocida como Cheza. Nacida en Pillarno en el 2001, la castrillonense ha pasado por equipos como el Femiastur y el Real Oviedo antes de dar el paso a la Liga Iberdrola, la primera división femenina, donde lleva dos temporadas. Además, ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española. Hoy a partir de 19 horas enfrenta un nuevo reto: el pregón de las fiestas de Piedras Blancas. La guardameta es la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de la capital castrillonense, que se alargarán hasta el próximo lunes. Antes, atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

¿Ya tiene el pregón preparado?

Si te digo la verdad, no tengo nada pensado. Todavía no tengo ni idea de lo que va a suceder. Si algo me caracteriza es ser una persona natural, diré lo que me salga del corazón.

¿De quién se acuerda en esos momentos?

De mis padres y de mi familia sobre todo. También de la gente de aquí, siempre me han hecho sentirme parte de este concejo. Y, en especial, de una de mis mejores amigas, que es de Piedras Blancas y es una de las habituales en las fiestas.

Dar el pregón de las fiestas la coloca a la altura de algunas de las grandes personalidades del concejo. ¿Se imaginaba llegar a un punto así cuando empezó en el mundo del fútbol?

Aún sigo sin asimilarlo. Cuando me plante ahí, con toda la gente que me ha visto crecer, me daré cuenta de la importancia que tiene algo así. Estoy días, como he estado con el campus, no he tenido mucho tiempo para pensar al respecto.

Habla ahora de su campus, una cita ya habitual en el verano castrillonense. ¿Cómo ha ido la última edición?

Ha sido toda una experiencia. Esta ha sido la primera edición en la que hemos estado dos semanas y, además, hemos añadido la pernocta. Tengo que decir que ha sido un auténtico éxito. Ha tenido su parte de aventura, porque hemos tenido niños que era la primera vez que salían tanto tiempo de sus casas y dormían fuera, pero la verdad que estamos muy satisfecha.

Ya va por si tercera edición.

A nivel de números ha sido algo increíble, el segundo año duplicamos el número de niños y, para esta edición, hemos triplicado esa cifra. Estamos dándole vida al concejo. Además, hay gente de fuera de Asturias que quiere venir al campus y que, de paso, conoce Castrillón.

Siempre dice que este es el proyecto del que se siente más orgullosa.

He soñado con esto desde niña y ver que está creciendo y lo estoy consiguiendo… Se está formando una comunidad, que era el objetivo principal, crear conexiones.

Este año apenas ha tenido protagonismo en Primera División. ¿Qué le depara el futuro a nivel deporte?

He acabado contrato y estoy cerca de fichar por un nuevo club. Es verdad que me hubiese gustado jugar más minutos, pero hay cosas que yo no puedo controlar. Me quedo tranquila con el trabajo que he realizado, he formado parte de un gran grupo.

Ahora le quedan ya pocas vacaciones.

Ya estoy preparándome a nivel físico porque a mediados de julio empezará una nueva pretemporada. Ahora quiero disfrutar de mi hogar y de las fiestas de Piedras Blancas antes de arrancar con todo.

