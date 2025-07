Pinacoteca, sala de exposiciones... ¿Cuál sería el mejor uso para el Palacio de Balsera de Avilés? Los expertos opinan

"Hay que dotar al Palacio de actividad, porque eso es fundamental para garantizar su conservación, y sería preferible que esa actividad sea cultural". El sector de la cultura avilesino lo tiene claro. Pese a que el Ayuntamiento no ha concretado aún su proyecto para el Palacio de Balsera, todo apunta a que el edificio se convertirá en un centro cultural, una vez parece descartada la opción de que albergue una pinacoteca en la que exponer los fondos municipales, una idea que gusta entre profesionales y expertos.

Dotarlo de uso es fundamental, coinciden varios expertos consultados por este diario. El historiador Juan Carlos de la Madrid defiende que "hay que escoger algo que le vaya al edificio, y no al revés. Esa es la clave para la conservación del edificio, por lo que requiere una reflexión sosegada por parte del Ayuntamiento y no poner lo primero que se les pase por la mente", advierte De la Madrid, quien, eso sí, rechaza de plano la opción de la pinacoteca para el inmueble: "Era una idea mala, ese edificio no puede acoger una pinacoteca de ninguna forma".

Prácticamente idéntica es la visión de la comisaria de exposiciones e historiadora del arte Semíramis González, quien la semana que viene participará en el curso de Coleccionismo y Arte Contemporáneo que organiza la Universidad Nebrija, precisamente en la sede del antiguo Conservatorio. "El uso cultural es ideal para cualquier edificio patrimonial, ya que al final es lo que permite que el edificio esté vivo y se conserve", razona la experta. A su juicio, abrir a visitantes el Palacio de Balsera "es también un atractivo turístico cultural, que es el más respetuoso para las ciudades", apunta como idea.

Un edificio muy singular

Para Rubén Domínguez, presidente del Centro de Estudios Alfoz de Gauzón (CEAG), el protagonista del proyecto de uso del edificio "ha de ser el propio palacio". "Me gustaba la idea de la pinacoteca, pero me parecerá buena cualquier opción, siempre y cuando se respete los valores históricos y patrimoniales del edificio".

La galerista Angélica García ve con buenos ojos "cualquier proyecto de cohesión cultural, porque le va a venir bien a la ciudad". Y se atreve a hacer una propuesta innovadora : "Me gustaría que pudiese albergar exposiciones, que tirasen por el arte contemporáneo, y que sirviese para realizar intercambios culturales con otras ciudades; que nuestros artistas puedan exponer en otros lugares y que aquí viniesen autores de esos puntos a exponer en el Palacio de Balsera", sugiere.

Patricia Pérez, de "Cuéntame un Cuadro", cree que "Avilés necesita más espacios culturales. Entre el movimiento asociativo, presentaciones, empresas... la ciudad tiene mucha vida, y dotarla de nuevas salas me parece muy interesante", afirma "como promotora y como usuaria". Además, agrega Pérez, "se trata de un edificio con un alto valor patrimonial". "Dotarlo de uso es fundamental para su conservación", concluyó diciendo.