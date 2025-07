"El Teatro Independiente no se acaba nunca, se ha diluido", comenta Gloria Muñoz en la clausura de la Escuela de Verano de la Academia de Artes Escénicas

La actriz Gloria Muñoz (Madrid, 1948) cerró ayer la séptima edición de la Escuela de Verano de la Academia de Artes. Lo hizo hablando de su paso por el Teatro Independiente: estuvo en el legendario montaje "Castañuela 70", el de Tábano y Juan Margallo y Las Madres del Cordero de Moncho Alpuente. Muñoz ha trabajado en series tan legendarias como "Los jinetes del alba" y en películas como "La vida alegre". Estrenó en 2020 en Avilés "Ira", de Julián Ortega, su hijo. "Falleció hace menos de diez meses", resalta. Muñoz conversa con LA NUEVA ESPAÑA en el bar Lord Byron.

-¿Qué fue lo más divertido de "Castañuela 70"?

-Lo más divertido fue el montaje, o sea, hacerla. Y luego la reacción del público; la reacción del público era muy divertida. Era todo divertido en "Castañuela 70" la verdad, pero la reacción del público es que a veces nos sorprendía. Porque, por ejemplo, había un mantón de Manila que estaba pintado malamente: flores mal pintadas. Y entonces nos decían, de pronto: "Qué bonita alusión a la Guerra Civil". Y nosotros nos quedamos: "¿A la Guerra Civil? ¿Si no hemos hecho ninguna alusión de nada?". "Sí, cuando cantáis no sé qué, que tenéis un mantón con bombas". El público pillaba más de lo que dábamos.

-¿Y qué hacían con esos comentarios?

-Los incorporábamos. Era divertido ver que el público iba más allá de la propuesta que presentábamos.

-Montaron un verdadero musical.

-Pero no teníamos la más mínima pretensión, es más, tan es así que a mí me cambió la voz porque me dejé la garganta en la gira que hicimos por la inmigración: hacía un frío de muerte en Alemania y en Holanda y todo eso. Cantábamos como Dios nos daba a entender, pues te dejabas la garganta, porque era así, sin ninguna técnica, sin ninguna pretensión de musical. Pero el resultado fue un musical. Al principio nosotros, Tábano quiero decir, solo habíamos hecho "sketches" y no cantaba nadie. Entonces nos unimos a Las Madres del Cordero y entonces ellos metían sus canciones entre medias de los "sketches". Empezamos bailando algunas canciones y acabamos cantando nosotros también, pero no fue una cosa, cómo le diría, programada. Todo en "Castañuela 70" fue saliendo.

-"Castañuela 70" fue el ejemplo más exitoso del teatro independiente.

-Fue un éxito enorme. Desde mi punto de vista, triunfamos porque tenía un contenido ideológico adecuado para aquel momento. Hablábamos en la obra de lo que hablaba todo el mundo, pero no se podía decir en alto. Todo eso hizo crecer el espectáculo, pero la obra inicialmente era una propuesta que fue saliendo de improvisaciones sobre los temas que, claro, eran temas que nos preocupaban a nosotros y al resto de los españoles.

-No sé si también tuvo que ver que eran 50 años más jóvenes.

-(Risas) Hombre, no le quepa duda. Aparte de que éramos 50 años más jóvenes –cincuenta y algo–, éramos muy activos y gente con mucha necesidad de expresarnos y de hacer propuestas. Había gente muy hippie, gente comprometida políticamente mucho y eso. La juventud, claro. Ahora mismo cuando voy de gira, pongo en mi contrato que no viajo en furgoneta porque estoy de furgoneta que ya no puedo más. Era viajar con la furgoneta, cargar o descargar todo, hacer todo nosotros: una paliza que no se puede hacer cuando eres mayor.

-¿Cuándo se acaba el Teatro Independiente para usted?

-Acabarse no se acaba nunca, yo diría que se ha diluido. Se acaba cuando en el teatro, sobre todo institucional, empiezan a hacerse cosas que queríamos hacer nosotros, pero con más medios. Se acaba cuando, lo que usted dice, somos mayores, vamos teniendo familia y somos conscientes de que no podemos vivir en la precariedad que habíamos vivido.