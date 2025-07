Cristalería reduce el servicio de una auxiliar

Saint-Gobain Cristalería finalmente ha llevado a efecto la reducción del servicio que venía desarrollando la auxiliar Nalco en las instalaciones que la empresa francesa tiene en La Maruca: se encarga de la depuradora.

Esta reducción supone el despido de un trabajador. La sección sindical de la Unión Sindical Obrera (USO) hizo ayer pública su postura ante esta decisión: "Creemos que es una falta de responsabilidad total por parte de Saint-Gobain llevarnos a esta situación, en la que ante cualquier circunstancia sobrevenida (colada, apagón, corte de tensión, etc.), podría originar daños irreversibles, no solo en la instalación, si no también en las personas que prestamos servicio en fábrica. En muchas ocasiones Nalco ha resuelto situaciones críticas".