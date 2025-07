Las Urgencias del hospital San Agustín de Avilés no veranean: atienden a 205 enfermos al día (y esta es la curiosa explicación)

Gabriel Redondo, que fue jefe de Urgencias en el San Agustín, comparaba el servicio con un cajero automático, siempre abierto para los pacientes con alguna emergencia, en este caso sanitaria. Su colega y actual responsable de Urgencias en Avilés, Mercedes Albuerne, manifestaba que la cultura de la inmediatez se ha trasladado también el ámbito sanitario. Esto significa que cada vez más pacientes demandan atención en las urgencias hospitalarias: en lo que va de año, los profesionales del Hospital Universitario San Agustín han prestado atención a una media diaria de 205 pacientes; dicho de otra forma, han atendido a ocho pacientes a la hora, aunque este cálculo no es exacto, ya que la entrada de los enfermos, cada uno de distinta gravedad, no es ni previsible ni ordenada.

Esto es así también porque muchos pacientes de Urgencias no pasan previamente por sus centros de salud: en lo que va de año solo 6.233 de 30.898 enfermos que acudieron a Urgencias fueron derivados por sus médicos de familia; el resto lo hicieron por iniciativa propia. De esos más de 30.800 pacientes, quedaron ingresados 4.564, que es el 14,7 por ciento del total. En Urgencias varían también la afluencia de pacientes según el día y la hora. Las fiestas de verano y el turismo hace aumentar asimismo los picos asistenciales, según los profesionales.

Tampoco se apreció un descenso de pacientes en el mes de mayo –igualmente con 205 enfermos por jornada– ya con el Centro de Alta Resolución para las urgencias de Atención Primaria (CARUAP) en funcionamiento en el centro de salud de El Quirinal. Este equipamiento con cuatro consultas de medicina, cuatro de enfermería, una sala de curas, una nueva sala de observación y tratamientos cortos, además de equipamiento como monitores de signos vitales o un carro de paradas, tiene precisamente como objetivo descongestionar Urgencias. Por ahora con poco éxito, de acuerdo a los datos a los que ha tenido acceso este diario.

La jefa de Urgencias del San Agustín demandaba en estas páginas educación sanitaria: "Algo no estamos haciendo bien, porque seguimos viniendo a Urgencias sin haber ido antes a nuestro médico de cabecera, seguimos viniendo con expectativas que no son reales, no entendemos que todo el esfuerzo es para atender a quienes tienen dolencias graves y riesgo vital, y que tenemos que priorizar esa atención". El servicio de Urgencias del San Agustín suma 42 médicos, 46 enfermeras y 35 TCAES (auxiliares de cuidados de enfermería).

ENTRADA DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN AGUSTIN / Mara Villamuza

El 13% de las cirugías se realizan en horario de tarde

La lista de espera para una intervención quirúrgica se mantiene relativamente estable en el Hospital Universitario San Agustín, con 3.174 pacientes el pasado mayo pendientes de pasar por el quirófano. Pero, ¿cuántas operaciones se realizan en el complejo sanitario avilesino? Al mes se realizan algo más de setecientas intervenciones, la mayoría programadas. Los últimos datos existentes corresponden al mes de mayo. Entonces se operaron a 746 enfermos, 670 con cirugía ya en agenda.

De estos, el 13 por ciento fue sometido a una intervención en horario vespertino y, los demás, por la mañana. El uso de los quirófanos en horario de tarde es precisamente una medida que busca paliar la lista de espera. Se realizaron también en mayo 315 intervenciones ambulatorias y un total de 76 cirugías de carácter urgente, sin programación previa. Desde enero hasta ahora en el Hospital se operaron a tantos pacientes (3.497) como los que están en espera (3.174). Por término medio los enfermos pasaron tres días hospitalizados en el San Agustín una vez operados y uno más sumando el preoperatorio.