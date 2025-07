Manzaneda, toda una cantera de ganaderos

"Báñalas pa sacalas a pista de tarde". Antonio Fernández, de 15 años, lava a "Alegre", una de las vacas con las que participó en el LXXXVIII Concurso de Ganado Vacuno de Gozón, en el que este fin de semana concurren 20 ganaderías y 124 reses. Además de veteranos profesionales del sector, en el certamen, recuperado en 2017, también participan niños y adolescentes aficionados al oficio. "De verlo en casa, me gusta de toda la vida", reconoce Fernández, que no esconde su vocación por una profesión cada vez más desconocida y que, según los profesionales del sector, tiene futuro: "De las vacas se puede vivir, y se vive bien".

Fernández lava con agua, jabón y cepillo las vacas. Cuando salen del lavadero utiliza lejía y estropajo para poner a punto los cuernos. A su lado Daniel Álvarez, otro niño que sueña con ser ganadero, le dice que aspira a ganar la categoría Toro campeón corriendo. Una vez aseado el ganado, llevan a las vacas a los amarres, con la ayuda de la guiada, un palo con el que se dirige a los animales. "Espero que el sector tenga futuro", dice Álvarez, sobre el que confía que sea su modo de vida en unos años.

Y todo apunta a que lo tendrá. O, al menos, eso consideran los profesionales del sector. "Es un trabajo muy sacrificado, pero te permite vivir de ello", afirma Luis López, quien lleva toda una vida dedicándose al ganado. López, al frente de una explotación en Pravia, tiene 102 vacas, y es también un habitual en los concursos. "Es un vicio. Yo participo por afición y gusto, porque entre portes y cebalas, no se gana dinero", confiesa.

No solo el sector cárnico goza de buena salud, según los ganaderos. El lácteo, pese a que no pasa por su mejor momento, "da dinero". "Con la Central Lechera, ahora no se vive mal", apunta Rubén Alonso, de la ganadería "Llarriba", sobre la participación en la en la sociedad, "a la que vende su leche el 80% de los productores asturianos". Además de una salida profesional, el mundo de la ganadería también es afición para muchos de los participantes en el certamen de Manzaneda. Es el caso de Siria Ablanedo. "Para mí es un hobby, pero es un oficio muy complicado", reconoce la gijonesa, una enamorada del mundo rural. El certamen continúa hoy con la entrega de premios a las 13.30 y una comida a las 14.00 horas.