Los médicos de Atención Primaria dan una (más que verosímil) explicación a la saturación de las Urgencias del Hospital San Agustín

"La saturación de las Urgencias del San Agustín es fruto del desborde que vivimos en Atención Primaria". La frase la firma un médico de familia del área sanitaria III, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, tras leer en LA NUEVA ESPAÑA que el servicio de Urgencias del hospital avilesino atiende a 205 pacientes al día y que apenas el 20% de ellos pasan antes por su centro de salud. Se trata de una reflexión que es corroborada y compartida por varios de sus compañeros, que aseguran que "la falta de personal y de planificación" han dejado en los huesos las plantillas de los centros de salud "que, además, en estas fechas, padecen incrementos de población de hasta el 100% por la afluencia de turistas". El escenario, "una tormenta perfecta", afirman, "debería llevar a la administración a tomar medidas contundentes", entre las que citan la reorganización de los puntos de atención continuada y la reordenación de los recursos humanos.

Tal y como publicó este periódico el pasado sábado, solo uno de cada cinco pacientes que acuden a las Urgencias del Hospital Universitario San Agustín, el de referencia del área sanitaria III, lo hace tras acudir a su médico de Atención Primaria. "Hay mucha gente, especialmente los de fuera, que van antes al hospital que al centro de salud, porque tienen la sensación de que en Primaria estamos saturados; y, además, ahora la gente viene por cualquier cosa, cuando antes no se acudía tanto al médico", explica un facultativo que ejerce en un centro de salud del Bajo Nalón, quien denuncia, ante todo, la falta de personal en todo el área sanitaria: "Aquí el fallo viene de muchos años atrás. Se sabía que iba a haber un aluvión de jubilaciones y no se trazó una estrategia para paliar este problema".

Sobre la falta de médicos de familia, los profesionales también puntualizan que se trata de una especialidad que "está desprestigiada". "La gente joven, además, opta por especialidades en las que no se hacen tantas guardias. Las condiciones no son buenas", razonan.

"La foto en el área sanitaria de Avilés no ha quedado nada bonita", advierte otro profesional consultado por este periódico, quien suma a la crisis de personal que vive la atención primaria en toda España que "la comarca avilesina ha perdido personal los traslados de personal tras el proceso de estabilización". "Ahora mismo concurren varios factores: esa carencia de personal, que los residentes no acaban su formación hasta julio y no se podrán incorporar hasta agosto, y que la población flotante durante estos meses es muy importante", puntualiza el facultativo.

Estrategia a largo plazo

Al tratarse de un problema tan de calado, los profesionales aseguran que la solución no es fácil. "Requeriría de una estrategia a largo plazo", apostilla otro médico. Si bien, hay quien sí considera que en el corto plazo se podrían –o deberían– tomar algunas decisiones. Por un lado, reorganizar los puntos de atención continuada. "No hablamos necesariamente de cerrar centros de salud o consultorios, sino de abrirlos cuando se sepa que realmente hacen falta".

La otra medida, directamente relacionada con la anterior, es reordenar los recursos humanos. "A lo mejor no hay que centrarse tanto en el horario de mañana, y se deben organizar mejor los servicios de Urgencias", argumenta el mismo facultativo.

Si bien, todos señalan que se trata de una situación de extrema complejidad porque, además, se trata de asumir medidas impopulares, como serían los cierres parciales de centros de salud. "Quizás es difícil que la población lo entienda, pero deben conocer que estamos en una situación de extrema emergencia personal".